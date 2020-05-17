65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - ADIYAMAN

Kentteki işlek cadde ve sokaklarda dolaşan yaşlılar çimlerde oturarak zaman geçirdi.Yaşlılardan Hasan Ekinci AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık olarak 2 aydır evde kaldıklarını ve sıkıldıklarını söyledi.Devlet yetkililerine teşekkür eden Ekinci, iki haftadır dışarıya çıktığını ve mutlu olduğunu söyledi.
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