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65 yaş ve üzerindeki 8 milyon kişiden 2 doz Kovid-19 aşısını yaptıranlar "normal" hayata dönecek

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün başlayan "Kademeli Normalleşme", 65 yaş ve üzerindeki 8 milyon kişiden iki doz Kovid-19 aşısını yaptıranlar için rahatlatıcı bir süreç olacak.

65 yaş ve üzerindeki 8 milyon kişiden 2 doz Kovid-19 aşısını yaptıranlar
AA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 verilerine göre Türkiye'de, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve üzerinde 7 milyon 953 bin 555 kişi bulunuyor.

İçişleri Bakanlığınca, valiliklere gönderilen "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle hastalığı ağır geçirme ve ölüm açısından risk altında bulunan bu gruptakilerin sosyal hayata katılımını sağlamaya dönük adımlar atıldı.

Buna göre 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 8 milyon kişiden iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar, yaş gruplarına özel herhangi bir saat sınırlaması olmadan sokağa çıkabilecek, kısıtlama gün ve saatleri dışında belge zorunluluğu olmaksızın şehirlerarası seyahat edebilecek.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacak.

- Aşısını yaptırmayanlar için randevular açık

Aşı tanımlandığı halde Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşılarından SinoVac ya da BioNTech için başvuruda bulunmayalar için de aşı randevuları açık bulunuyor.

Öncelikli yaş grubu içinde bulunup sırası geçmiş dahi olsa, e-Nabız ya da e-Devlet üzerinden randevu alınarak Kovid-19 aşısı yaptırabiliyor.

- Aşı yaptırmayanlar için ikna timleri iş başında

Sağlık Bakanlığınca sağlık çalışanlarından hemen sonra yaş gruplarına göre aşılanmaya başlayan kişilerden sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlara yönelik il sağlık müdürlükleri bünyesinde oluşturulan "ikna timleri"nin çalışmaları ise yaklaşık bir aydır sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, hakkı olduğu halde aşısını yaptırmayanların gerek evlerine giderek gerek telefonla iletişime geçerek, aşının Kovid-19 hastalığından koruyuculuğunu ve olumlu etkilerini anlatıyor, aşı yaptırmama nedenlerini öğreniyor.

- Aşılamada, ikinci aşamanın sonuna yaklaşıldı

Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan toplumsal aşılamada, ikinci aşamanın sonuna gelindi.

Önce sağlık çalışanlarının, ardından diğer grupların aşılanması aşamasına geçildi. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş ve üzerindekiler evlerinde aşılandı.

Bilim Kurulunun değerlendirmesi sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

Öte yandan, 21 Ocak'ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler aşının ilk dozunu oldu.

Program dahilinde 25 Ocak itibarıyla 80 yaş ve üzeri, 27 Ocak'tan itibarense 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, sağlık kuruluşlarından randevularını alarak aşılarını yaptırdı.

Kovid-19 ile mücadele sürecindeki aşılama kapsamında, 11 Şubat'ta 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 70 yaş üstü vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarının ilk dozunu olmaya başladı.

12 Şubat'ta ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile bu kişilerin 60 yaş ve üzerindeki eşlerinin, 28 Mart'ta 60 yaş üzeri ve eşlerinin, 29 Mart'ta bazı kronik hastaların, 20 Nisan'da ise 55 yaş ve üzerindekilerin ilk doz aşılarının uygulanmasına başlandı.

Kovid-19 aşılamasında 13 Mayıs'ta yeni bir aşamaya geçildi ve sağlık çalışanlarının eşlerine de aşı tanımlandı.

Söz konusu grupların aşılanmasının ardından aşılama süreci, 50-54 yaş grubuyla devam edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanlarının aşılarının tamamlanacağını, 50 yaş üstü vatandaşların da bu aşamada aşılanacağını açıkladı, "En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimiz ifade etmek istiyorum." dedi.

-Aşı temin süreci

Toplumsal bağışıklama sürecinde Türkiye, bir yandan yerli aşı çalışmalarına ağırlık verirken diğer yandan ise yurt dışından aşı temin etmek için harekete geçti.

Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen SinoVac aşısına, 14 gün süren analizlerin ardından 13 Ocak 2021'de "Acil Kullanım Onayı" verildi ve aynı gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine ilk doz uygulama yapılarak, aşı kullanıma girdi.

BioNTech aşısı ise 2 Nisan 2021'de belirlenen hastanelerde uygulanmaya başlandı.

Sputnik V aşısının, Türkiye'de üretilmesine yönelik Rusya ile yapılan anlaşma sonrasında aşının ülkeye gelmesiyle birlikte üçüncü bir seçenek de söz konusu olacak.

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