Haberler Dünya 65 yaşında ama insanlar kızı ve torunundan ayıramıyor! Genç görünümünün sırrını paylaştı!

65 yaşında ama insanlar kızı ve torunundan ayıramıyor! Genç görünümünün sırrını paylaştı 65 yaşında genç bir görünüme sahip olan Lesley Maxwell aynı zamanda bir büyükanne. İnsanlar çoğu zaman Lesley Maxwell'in kızı ve torunundan ayıramıyor. Maxwell yaşına rağmen nasıl dinç ve enerjik kaldığını paylaştı. Habertürk Giriş: 09.10.2023 - 11:48 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:48 facebook

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KİMSE 65 YAŞINDA OLDUĞUNA İNANMIYOR Tipik büyükannelerden farklı olan Lesley Maxwell, haftanın 5 günü spor yapıyor. Hatta ilk fitness yarışmasını 49 yaşında kazandı. Instagram'da 130 binden fazla takipçisi bulunan Lesley, Melbourne'da yaşıyor.

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BESLENME DÜZENİNE DİKKAT EDİYOR 65 yaşındaki Lesley Maxwell, fitness ve sağlıklı yaşam tarzına her zaman büyük ilgi duyduğunu belirtti. Her zaman vücudunu daha genç göstermek ve hissetmek için beslendiğini söylüyor.