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65 yaşındaki kadın, ebeyi darbetti

Kayseri'de 65 yaşındaki kadın, aşı yaptırmak için geldiği aile sağlık merkezindeki çalışan ebeyi darbetti

65 yaşındaki kadın, ebeyi darbetti
İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda, aşı yaptırmak için merkeze gelen L.S. (65), aile hekimi olarak görev yapan doktor Tuba Karauz ile ebe Fatma Bozbıyık'ın bulunduğu odaya girdi.

Bu sırada doktor Tuba Karauz odadan çıkınca L.S. tepki gösterdi. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine L.S., ebe Fatma Bozbıyık'ı darp ederek, hakaret etti. İhbar üzerine aile sağlığı merkezine gelen polis ekipleri yaşlı kadını gözaltına aldı.

Karakola götürülen L.S.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kayseri'deki sağlık sendikaları da, 21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanan Ebeler Haftası'nda ebe Fatma Bozbıyık'a karşı yapılan saldırıya tepki gösterdi.

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