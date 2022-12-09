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Haberler Dünya 65 yıl önce öldürüldü, kimliği yeni tespit edildi
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ABD'de 65 yıl önce cinayete kurban giden çocuğun kimliği DNA teknolojisi ile bulundu

ABD'de 65 yıl önce bir kutunun içinde ölü bulunan çocuğun kimliği DNA teknolojisi sayesinde tespit edildi.

65 yıl önce öldürüldü, kimliği yeni tespit edildi
65 yıl önce öldürüldü, kimliği yeni tespit edildi
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AA

ABD'de, 65 yıl önce cinayete kurban giderek bir kutunun içinde ölü bulunan çocuğun kimliğinin, DNA teknolojisiyle tespit edildiği belirtildi.

Philadelphia Polis Departmanı Başkanı Danielle Outlaw, basın toplantısında, DNA teknolojisi sayesinde şehrin en eski çözülmemiş cinayetindeki çocuk kurbanın kimliğini öğrendiklerini açıkladı.

Outlaw, toplumda infial uyandıran ve "Kutunun içindeki çocuk" olarak nesiller boyu hatırlanan cinayet kurbanının isminin Joseph Augustus Zarelli olduğunu söyledi.

Soruşturmanın hala devam ettiğini kaydeden Outlaw, kamuoyundan bilgi için yardım çağrısında bulunurken, çocuğun ailesinin kim olduğu ve cinayetin nedeniyle ilgili ise detay vermekten kaçındı.

Şubat 1957'de, yaklaşık 5 yaşlarında bir çocuğun bedeni, Philadelphia'nın Fox Chase semtindeki ormanlık alanda bir kartonun içinde battaniyeye sarılı olarak bulunmuştu.

Çıplak bedeninde yara ve darp izleri bulunan ve dövülerek öldürüldüğü sanılan çocuğun kimliği ve cinayet davası, uzun yıllar şehirde konuşulmuştu.

Küçük kurbanın bedeni, "Amerika'nın Bilinmeyen Çocuğu" yazan bir mezar taşıyla yerel bir mezarlığa gömülmüştü.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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