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65 yıl önce ortadan kaybolan Martin ailesinin çözülemeyen davası

Noelden bir gün önce bir anda ortadan kaybolan Martin ailesinin beş üyesi için gerçekler hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Davanın üzerinden geçen 65 yılın ardından bile geriye sadece şüpheli bir adam ve belirsiz kanıtlar kaldı.

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  • 65 yıl önce ortadan kaybolan Martin ailesinin çözülemeyen davası

    7 Aralık 1958 günü, beş kişilik Martin ailesi, Noel yaklaşırken evlerini dekore etmek için yeşillik toplamak üzere Kolombiya Nehri'ne gitmeye karar verdi. Muhtemelen kısa bir süre sonra geri dönmeyi planlıyorlardı çünkü bulaşıkları lavaboda ve çamaşırları, çamaşır makinesinde bırakmışlardı ancak Martin ailesi hiçbir zaman geri dönmedi.
  • 65 yıl önce ortadan kaybolan Martin ailesinin çözülemeyen davası

    Aile kaybolmadan önce, evin babası 54 yaşındaki Kennth Martin, Noel Baba kılığında komşularına şeker kamışı dağıttı ve bir Noel partisine katıldı. Ailenin üç kızı vardı; 14 yaşındaki Barbie, 13 yaşındaki Virginia ve 11 yaşındaki Sue. Aile, öğleden sonra gezisi için krem ​​ve kırmızı renkli arabanın arkasına doluştu.
  • 65 yıl önce ortadan kaybolan Martin ailesinin çözülemeyen davası

    Martin ailesi kaybolmadan önce en az iki durak yolculuk yaptı. Portland'a yaklaşık 60 mil uzaklıktaki bir restoranda yemek yediler ve daha sonra benzin aldılar. Ancak depoyu doldurduktan sonra ortadan kayboldular.

    Evlerine geri dönmeyince, ailenin arkadaş ve komşuları polise haber verdi ancak polis aileye dair hiçbir şey bulamadı. Banka hesaplarında da herhangi bir hareket yoktu.
  • 65 yıl önce ortadan kaybolan Martin ailesinin çözülemeyen davası

    Ailenin kaybolması ülke genelinde duyurulunca polis birçok sahte telefon ve mektupla uğraşmak zorunda kaldı. Yetkililer, ailenin kaybolduğu alanı defalarca taradı ve en sonunda arabalarının lastik izini buldu. Endişe verici bir şekilde, izler uçurumdan aşağıya sürükleniyor gibiydi. Kayıp Martin ailesi geri geri giderken nehre mi düşmüştü? Nehirdeki arama başarısızlıkla sonuçlanınca bu soru da yanıtsız kaldı. 
  • 65 yıl önce ortadan kaybolan Martin ailesinin çözülemeyen davası

    Ailenin kaybolmasından beş ay sonra Mayıs 1959'da polisler, Virginia ve Sue'nun cesetlerini Columbia Nehri'nde yüzerken buldu. Ölüm nedenleri resmî olarak boğulma olarak yazıldı. Ancak Virginia'ın kafatasında gizemli bir delik vardı ancak cesetler çok uzun süredir sudaydı ve otopsi, buna sebep olan olayın nedenini bulamadı.
  • 65 yıl önce ortadan kaybolan Martin ailesinin çözülemeyen davası

    Martin ailesinin yalnızca bir üyesi hayatta kaldı; ailesi kaybolduğunda donanmada görev yapan 28 yaşındaki en büyük çocuk Donald Martin. O sırada, ülkenin öbür ucuna, New York'a konuşlanmıştı. Donald, miras işlerini halletmek için gelse de kız kardeşlerinin cenaze törenine katılmadı.

    Donald, o sırada Dedektif Walter Graven'e şunları söyledi: Ailemi öldürecek kimseyi tanımıyorum veya bunun için bir neden yok ama bunun nasıl bir kaza olabileceğini anlamıyorum. 
  • 65 yıl önce ortadan kaybolan Martin ailesinin çözülemeyen davası

    Dedektif Walter Graven, yıllarını bu davaya harcadı ve dedektife göre, ailenin kaybolmasında Donald'ın parmağı olabilirdi. 

    Donald'ı ortadan kaybolmayla ilişkilendiren başka bir kanıt parçası ise ailenin en son canlı görüldüğü yerde ortaya çıkan kanlı bir silah oldu. Silahı bulan halk, onu polise teslim etse de şüpheli bir şekilde şerif onu asla kanıt olarak işlemedi.
  • 65 yıl önce ortadan kaybolan Martin ailesinin çözülemeyen davası

    Daha sonra dedektifler, silahın Donald Martin ile şaşırtıcı bir bağlantısı olduğunu fark etti. Birkaç yıl önce Donald, ailesinin kaybolduğu yerin yakınında bir spor mağazasında çalışırken, olay yerinde bulunan silah da dâhil olmak üzere birkaç malzeme çaldığı için kovulmuştu. Ancak yine de silah, Donald ile ilişkilendirilemedi; her şey bir teori olarak kaldı.

    Davanın soğumasıyla birlikte Dedektif Graven notlarına "Kimseden iş birliği alamasam da çözülemeyecek cinayet yoktur" diye yazdı. Ancak, dava hiçbir zaman çözülemedi. 

    Graven, 1988 yılında, Donald ise 2004 yılında hayatını kaybetti. Martin ailesinin ortadan kaybolmasının üzerinden altmış yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen kimse sırrı çözemedi. 

    Kaynak: All That Interesting

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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