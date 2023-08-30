68 ve 64 yaşındaki dağcılar gençlere taş çıkartıyor

Yaş önemli değil, önemli olan insanın kendisine iyi bakmasıdır. Zor, insanın kendisindedir. Tek rakibin kendinsin, kendinle mücadele edersin. Eğer azimliysen yavaş yavaş çıkarsın. Hedefin belli zaten, kimse madalya vermiyor."

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"ZİRVEDE NEREDEYSE AĞLAYACAKTIM"

Spor sayesinde çok dinç olduğunu vurgulayan Erece, "Zirvede neredeyse ağlayacaktım. Herkesin yapamadığını yapabilmek ve sağlıklı olabilmek çok güzel bir şey. Geçenlerde arkadaşlar ya zirvede şakır şakır para mı dağıtıyorlar dedi. Ben de şakır şakır kazandığımız paraları oraya yemeye gidiyoruz dedim. Yani doktora vereceğimiz parayı buralara veriyoruz. Sağlıklı bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz" dedi.