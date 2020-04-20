68 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - KAYSERİ

Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Gani Sönmez'den bir süredir haber alamayan üst komşusu, polise haber verdi.Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri, Sönmez'in cesedini buldu.Sönmez'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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