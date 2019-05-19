Milli mücadelenin 100. yılı nedeniyle Atatürk'ün imzasını oluşturmak isteyen öğrenciler, her gün belirli saatlerde çalışma yaptı. Beklenen gün geldi çattı, 699 öğrenci, okul bahçesinde Atatürk'ün imzasını oluşturdu.

Mustafa Uc'un haberine göre, öğrencilerin oluşturduğu Atatürk imzası havadan da görüntülenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Alper Akipek, yaptığı açıklamada; “10 günlük bir sürede, 699 öğrencini katılımıyla gerçekleştirdik. 100. Yıla özel gerçekleştirmek istedik ve şu anda Türkiye'de okulların yaptığı koreografiler içinde en yüksek sayıda katılımlı bir koreografi oldu. Öğrencilerimi kutluyorum. Başarılı bir çalışma oldu.” dedi.