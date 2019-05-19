Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

699 öğrenci Atatürk'ün imzasını attı

HABERTURK.COM

Elazığ’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Elazığ Necip Güngör Kısaparmak Anadolu Lisesi tarafından dikkat çeken bir koreografi hazırlandı.

Atatürk'ün imzası

Milli mücadelenin 100. yılı nedeniyle Atatürk'ün imzasını oluşturmak isteyen öğrenciler, her gün belirli saatlerde çalışma yaptı. Beklenen gün geldi çattı, 699 öğrenci, okul bahçesinde Atatürk'ün imzasını oluşturdu.

 

Mustafa Uc'un haberine göre, öğrencilerin oluşturduğu Atatürk imzası havadan da görüntülenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Alper Akipek, yaptığı açıklamada; “10 günlük bir sürede, 699 öğrencini katılımıyla gerçekleştirdik. 100. Yıla özel gerçekleştirmek istedik ve şu anda Türkiye'de okulların yaptığı koreografiler içinde en yüksek sayıda katılımlı bir koreografi oldu. Öğrencilerimi kutluyorum. Başarılı bir çalışma oldu.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hadi ipucu cevabı 19 Mayıs: 19 Mayıs hangi tarihte "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaya başlanmıştır? 19.30 Hadi ipucu
GÜNDEMHadi ipucu cevabı 19 Mayıs!
Karadeniz'de dün yakalanmıştı! İşte o teröristin ifadesi!
GÜNDEMİşte o teröristin ifadesi!
Pazartesi günü okullar tatil mi? 20 Mayıs 2019'da okullar açık mı?
GÜNDEMPazartesi günü okullar tatil mi?
93 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni bulundu!
GÜNDEMBugün acı haber geldi!
Yaptığı hareket Iğdırlı Yusuf'un kabusu oldu
GÜNDEMYaptığı hareket Iğdırlı Yusuf'un kabusu oldu
MEB okulları oyuncak sektörüne seri üretim için hazır
GÜNDEMMEB okulları oyuncak sektörüne seri üretim için hazır
İntihar mı, cinayet mi? Amine neden öldü?
GÜNDEMİntihar mı, cinayet mi? Amine neden öldü?
29 yıllık eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEM29 yıllık eşi tarafından vahşice öldürüldü
Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? 2019 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
GÜNDEMRamazan Bayramı kaç gün tatil?
SON DAKİKA! İzmir'de deprem oldu! 19 Mayıs Son Depremler
GÜNDEMİzmir'de deprem!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X