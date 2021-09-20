7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular devam ediyor

AA

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalde bu yıldan itibaren gerçekleşecek olan "Son Taslak Endüstri Bölümü" geleceğin sinemacılarına destek verecek.

Proje Geliştirme ve Kısa Film Yapım Desteği bölümleri bulunan Son Taslak Endüstri Bölümü kısa film alanındaki yönetmen ve yapımcıları Türkiye ve dünya sinemasının profesyonelleri ve festivalleriyle buluşturmayı, onlara yapım aşamasında destek olmayı hedefliyor.

Kısa Film Yapım Desteği ve Proje Geliştirme Desteği Ödülü'nde tür sınırlamasına bakılmaksızın yapım desteğine başvuracak projelerin, Hz. Muhammed'in hayatı ve ahlakına atıf veya günümüzde Müslüman olmanın sorumluluğuna dair bir konuya referans içermesi şartı aranacak.

Festivale ilişkin detaylı bilgilere "www.alemlererahmetfilm.com" adresinden ulaşılabilir.