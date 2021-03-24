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Dünyanın en büyük tuval resmi rekor fiyata satıldı

İngiliz ressam Sasha Jafri tarafından yapılan dünyanın en büyük tuval resmi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde 62 milyon dolara (493 milyon 513 bin TL) satıldı

7 ayda tamamlandı! Dünyanın en büyük tuval resmi rekor fiyata satıldı - Haberler
Dünyanın en büyüğü... Rekor fiyata satıldı!
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DHA

Dünyanın en büyük tuval resmi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ve Britanyalı sanatçı Sasha Jafri tarafından yapılan resim, BAE’nin Dubai kentindeki müzayedede 62 milyon dolara alıcı buldu.

6 tenis kortu büyüklüğünde olan 'İnsanlığın Yolculuğu' isimli tabloyu oluşturan 70 parçanın tamamı, Dubai'de yaşayan Fransız vatandaşı Andre Abdoune tarafından satın alındı.

DHA'nın haberine göre tamamlanması 7 ay süren resmin 17 bin metrekare büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

GELİR, HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLANACAK

Tablonun satışından elde edilen gelirin Dubai Cares, UNICEF, UNESCO ve Global Gift Foundation hayır kurumlarına bağışlanacağı ifade edildi.

Eserin yeni sahibi Altius Gestion International Holding'in CEO'su Andre Abdoune, "Çocukken yiyecek hiçbir şeyim yoktu. Hayatım boyunca çocuklara yardım etmeyi hedefledim" ifadelerini kullanarak, Jafri’nin tabloya sevgisini kattığını belirtti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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