Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 7 aylık dış ticaret açığı 73.5 milyar dolar - İş-Yaşam Haberleri

        7 aylık dış ticaret açığı 73.5 milyar dolar

        Ocak-Temmuz döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.7'lik düşüşle 143 milyar 287 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 5 artarak 216 milyar 827 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 7 ayında dış ticaret açığı yüzde 18.1 artarak 62 milyar 279 milyon dolardan, 73 milyar 539 milyon dolara yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 10:21 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 aylık dış ticaret açığı 73.5 milyar dolar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Böylece 2023 Ocak-Temmuz döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.7'lik düşüşle 143 milyar 287 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 5 artarak 216 milyar 827 milyon dolara yükseldi.

        Aylara göre dış ticaret, Temmuz 2023:

        İHRACATTA ALMANYA İLK SIRADA

        Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 673 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 103 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 101 milyon dolar ile ABD, 978 milyon dolar ile Irak, 962 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti.

        İTHALATTA ÇİN ÖNE ÇIKTI

        İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 603 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 650 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 839 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 458 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 602 milyon dolar ile ABD izledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Önce şikayet sonra cinayet!
        Önce şikayet sonra cinayet!
        ABD'den Prigojin açıklaması: Daha çok emin oluyoruz
        ABD'den Prigojin açıklaması: Daha çok emin oluyoruz
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı!
        Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        Süper Lig'e döndü!
        Süper Lig'e döndü!
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 