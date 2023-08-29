7 aylık dış ticaret açığı 73.5 milyar dolar Ocak-Temmuz döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.7'lik düşüşle 143 milyar 287 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 5 artarak 216 milyar 827 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 7 ayında dış ticaret açığı yüzde 18.1 artarak 62 milyar 279 milyon dolardan, 73 milyar 539 milyon dolara yükseldi

Böylece 2023 Ocak-Temmuz döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.7'lik düşüşle 143 milyar 287 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 5 artarak 216 milyar 827 milyon dolara yükseldi.

Aylara göre dış ticaret, Temmuz 2023:

İHRACATTA ALMANYA İLK SIRADA

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 673 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 103 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 101 milyon dolar ile ABD, 978 milyon dolar ile Irak, 962 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti.

İTHALATTA ÇİN ÖNE ÇIKTI

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 603 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 650 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 839 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 458 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 602 milyon dolar ile ABD izledi.