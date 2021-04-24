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HaberlerGündem3. Sayfa7 aylık hamile Bilge öğretmen, koronavirüsten öldü - Haberler
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7 aylık hamile Bilge öğretmen, koronavirüsten öldü

İstanbul'da yaşayan, Ordulu öğretmen Bilge Karabulut (39),karnındaki 7 aylık bebeği ile 1 saat arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

7 aylık hamile Bilge öğretmen, koronavirüsten öldü - Haberler
7 aylık hamile Bilge öğretmenden acı haber
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DHA

Ordu'nun Mesudiye ilçesi nüfusuna kayıtlı, 2 çocuk annesi, İngilizce öğretmeni Bilge Karabulut, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki karantinaya alındığı evinde tedavi görürken, sağlık durumu ağırlaşan Karabulut, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.

7 aylık hamile olan Karabulut, yaklaşık 15 gün hastanede tedavi gördü. Yoğun bakım servisindeki tedavisi sırasında önce karnındaki bebeğini kaybeden Karabulut, 1 saat sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bilge Karabulut ve bebeği, Üsküdar'da toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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