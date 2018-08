İstanbul'da bir ay önce 23 yaşındaki Suriye uyruklu Dellal A. evinde boğularak öldürüldü. 7.5 aylık hamile kadının ölümüne 4 yaşındaki oğlu tanıklık etti. Pedagog eşliğinde bilgisine başvurulan çocuk "Nasır eve geldi" diyerek yastıkla annesine vurduğunu işaret etti. Tutuklanan Nasır C., genç kadının yasak ilişki yaşadığı kocasının kuzeni çıktı.

KUZENİ TERCÜMANLIK YAPTI



Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Sultangazi'de 26 Haziran'da Suriye uyruklu Abdullah C., işyerinden evde bulunan eşi Dellal A.'yı telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine panikleyerek eve giden Abdullah C., genç kadını hareketsiz yatarken buldu. Abdullah C. eşinin yaşadığı umuduyla atar topar arabaya taşıyarak hastaneye götürdü ancak 7.5 aylık hamile kadın ve karnındaki bebeğin öldüğü belirlendi. Türkçe bilmeyen Abdullah C., kendisine yardımcı olması için kuzeni Nasır C.'yi çağırdı. Önce hastane ardından emniyete gelen kuzen Nasır C., Abdullah C.'ye tercümanlık yaptı.



DELLAL MESAJLAŞIYORDU



Abdullah C. ifadesinde 2 eşi olduğunu söyleyerek "İlk eşim Melek dışardaydı. Dellal'ı aradım ulaşamadım. 4 yaşında çocuğumun annesinin başına iş geldiğini düşündüm. Eve gittiğimde eşim yerde ölü gibiydi. Çocuğum da evdeydi" dedi. Evde yapılan incelemede, kapıda zorlama veya evde sıra dışı bir iz göze çarpmadı. Polise göre katil eve çok rahat giren bir kişiydi. Abdullah C.'nin diğer eşi Melek İ.'nin ifadesine başvuruldu. Melek İ., Dellal A.'nın biriyle sık sık mesajlaştığını söyledi.



4 YAŞINDAKİ ÇOCUK: "NASIR EVE GELDİ"



Polis Dellal A.'nın cep telefonlarını incelemeye aldı. Bu arada genç kadının olay sırasında evde bulunan 4 yaşındaki oğlu A.'nın da pedagog eşliğinde bilgisine başvuruldu. Pedagog, oyun oynadığı küçük çocuğa eve kimin geldiğini sordu. Küçük A. "Nasır, eve geldi" dedi, ardından da yastıkla annesine vurduğunu işaret etti.



TUTUKLANDI



Polis küçük çocuğun verdiği bilgi üzerine çalışmalarını bu yönde sürdürdü. Cep telefonunda da Dellal A. ile mesajları bulununca Nasır C. gözaltına alındı. Cinayet Masası ekiplerine ilişkisini doğrulayan Nasır C., cinayeti işlemediğini iddia etti. Şüpheli Nasır C. tutuklandı.

