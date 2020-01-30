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HaberlerDünya7 bin kişilik gemide Korona virüsü şüphesi

6 bin kişilik gemide Korona virüsü şüphesi

İtalya’da çalışanları ile birlikte 6 bin kişinin bulunduğu cruise gemisinde Çinli çiftte korona virüsü semptomlarının görülmesinin ardından gemi karantina altına alındı. Test sonuçlarının beklendiği gemide 30 Türk yolcu olduğu da öğrenildi

İtalya

 

İtalya’da Civitavecchia kentine demirleyen 6 bin kişilik cruise gemisinde Korona alarmı verildi. Çinli çiftte Korona virüsünden şüphelenilmesinin ardından gemi karantina altına alındı.

İHA'nın haberine göre, Çinli çiftte, Korona virüsünün semptomlarından biri olan yüksek ateşin görülmesi sonucu, çalışanlarla birlikte 6 bin kişinin bulunduğu gemiye sağlık görevlileri sevk edildi.

Çinli çift, diğer yolculardan ayrı bir odaya alındı. Gemide test sonuçları beklenirken, diğer yolcuların da gemiden ayrılması yasaklandı.

TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu ise gemide 30 Türk yolcu bulunduğunu belirterek, şüpheli durumdaki yolcuların test sonuçlarının beklendiğini kaydetti. 

 

 

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