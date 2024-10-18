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        Haberler Bilgi Ekonomi 7 bin TL üstü ödemelerin banka aracılığıyla yapılması zorunlu oldu! Kredi kartı veya banka hesabı olmayanlar ne yapacak?

        7 bin TL üstü ödemelerin banka aracılığıyla yapılması zorunlu oldu! Hesabı olmayanlar ne yapacak?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunlu oldu. Peki, Kredi kartı veya banka hesabı olmayanlar ne yapacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 10:57 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:57
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        İşletmelerin yanı sıra tüketiciler için de 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu getiren düzenleme yürürlüğe girdi. Peki, Kredi kartı veya banka hesabı olmayanlar ne yapacak? İşte, detaylar...

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        7 BİN TL ÜZERİ ÖDEMELERDE BANKA ZORUNLU

        Kayıt dışılıkla daha etkin mücadele edilmesi, verginin tabana yayılmasına katkıda bulunmak adına, vergi mükellefi olmayanların da vergi mükellefleriyle yapacakları 7 bin lira üzerindeki ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idaresi aracılığıyla yapmaları zorunlu hale getirildi.

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        NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

        Söz konusu düzenleme, 18 Ekim bugün itibarıyla geçerli. Düzenlemeye uyulmaması durumunda hem ödemeyi alana hem de ödemeyi yapana ayrı ayrı ceza uygulanacak. Ceza kesilmesi için ödemeyi yapanın vergi mükellefi olup olmamasına bakılmayacak.

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        KREDİ KARTI VEYA BANKA HESABI OLMAYANLAR NE YAPACAK?

        Banka hesabı olmayan ya da kredi kartı kullanmayan kişiler de 7 bin lira üzerindeki ödemelere ilişkin belgeleri tevsik etmek durumunda olacakları için, bu kişilerin ödemelerini banka veya PTT şubeleri ile ATM'lere giderek satıcıların hesaplarına yapmaları durumunda da tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak.

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