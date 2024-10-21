7 bin TL üstü ödeme yapacakların dikkatine: Artık her şey banka yoluyla yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; 7 bin TL üstü ödemeleri, banka veya PTT üzerinden yapmak zorunlu hale geldi. İşte, detaylar...
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirildi. Düzenleme uyulmadığı takdirde; hem parayı alan hem de yatıran kişiye ceza kesilecek. İşte, detaylar...
7 BİN TL ÜZERİ ÖDEMELERDE BANKA ZORUNLU
Kayıt dışılıkla daha etkin mücadele edilmesi, verginin tabana yayılmasına katkıda bulunmak adına, vergi mükellefi olmayanların da vergi mükellefleriyle yapacakları 7 bin lira üzerindeki ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idaresi aracılığıyla yapmaları zorunlu hale getirildi.
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?
Söz konusu düzenleme, 18 Ekim günü itibarıyla geçerli. Düzenlemeye uyulmaması durumunda hem ödemeyi alana hem de ödemeyi yapana ayrı ayrı ceza uygulanacak. Ceza kesilmesi için ödemeyi yapanın vergi mükellefi olup olmamasına bakılmayacak.
KREDİ KARTI VEYA BANKA HESABI OLMAYANLAR NE YAPACAK?
Banka hesabı olmayan ya da kredi kartı kullanmayan kişiler de 7 bin lira üzerindeki ödemelere ilişkin belgeleri tevsik etmek durumunda olacakları için, bu kişilerin ödemelerini banka veya PTT şubeleri ile ATM'lere giderek satıcıların hesaplarına yapmaları durumunda da tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak.