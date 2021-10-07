7 Ekim Perşembe günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 7 Ekim akşamı televizyon ekranlarında Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Güldür Güldür, Bir Zamanlar Çukurova, Evlilik Hakkında Her Şey, Kocan Kadar Konuş, Camdaki Kız, MasterChef Türkiye gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....
TRT 1 YAYIN AKIŞI
11.35: Benim Adım Melek
15.15: Gönül Dağı
19.00: Ana Haber
19.55: İddiaların Aksine
20.00: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
21.30: Yabancı Sinema/ Müttefik
23.50: Teşkilat
02.35: Benim Adım Melek
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00: Bir Başka Güzel
15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10: Senin Hayatın
18.45: Show Ana Haber Canlı
20.00: Güldür Güldür
00.15: Yalancı
02.30: İçimizden Biri
04.30: Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
13.00: Gün Ortası
14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20: Esra Erol'da
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Bir Zamanlar Çukurova
00.20: Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01.40: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
03.55: Akıncı
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.15: Gelinim Mutfakta
15.45: Ece Üner ile Susma
18.45: Kanal D Ana Haber
20.00: Camdaki Kız
00.15: Yargı
02.45: Gelinim Mutfakta
05.00: Ece Üner ile Susma
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00: Kiralık Aşk
18.30: STAR HABER (Ana Haber)
20.00: Kocan Kadar Konuş
22.30:Kocan Kadar Konuş
00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan
03.00: Güzel Köylü
05.00: Kiralık Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00: En Hamarat Benim
16.00: Fulya ile Umudun Olsun
19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20.00: Evlilik Hakkında Her Şey
23.00: Uzak Şehrin Masalı
02.00: Kanunsuz Topraklar
04.30: En Hamarat Benim
06.00: Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
11.15: MasterChef Türkiye
16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05.00: Dizi
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