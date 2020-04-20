7 ev karantinaya alındı - GAZİANTEP

Bir süre önce yurt dışından gelen bir kişide koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine şahsın temas ettiği kişilerin bulunduğu İslahiye ilçesinde 6, Nurdağı ilçesinde ise 1 evde Hıfzıssıhha Kurulunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.Bu evlerde toplam 34 kişinin bulunduğu bildirildi.Karantina altına alınan evlere emniyet şeridi çekildi, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
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