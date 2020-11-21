7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali perdelerini online açtı

AA

Almanya'da yaşayan tiyatro oyuncusu Kamil Kellecioğlu'nun kurduğu Tiyatro Frankfurt çatısı altında her yıl düzenlenen festival, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu sene sosyal medyadan yayımlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, bütçesinin tamamını Alman Bilim ve Kültür Bakanlığının üstlendiği festival, 29 Kasım'a kadar Tiyatro Frankfurt'un sosyal medya ve YouTube hesabından yayımlanacak.

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kellecioğlu ile Türkiye Koordinatörü Nur Onur'un yönettiği açılış programında, Tiyatro Frankfurt Onursal başkanları Ayla Algan, Haldun Dormen, Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sosyal medya vasıtasıyla bir araya gelerek söyleşi yaptı.

"Tiyatronun gelişimi", "çocuk tiyatrosu", "tiyatro festivalleri" gibi konularının duayen tiyatrocular tarafından ele alındığı festivalde, ünlü sanatçılar izleyicilerin yazdığı soruları da yanıtladı.

- "Türk tiyatrosunu gururla dünyanın her yerinde sahneleyebiliriz"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, Tiyatro Frankfurt'a festivaldeki başarısı dolayısıyla teşekkür ederek, etkinliği desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kurt, Türk tiyatrosunun yazarları ve oyuncularıyla zengin olduğunu, bu zenginliği evrensele taşımak istediklerini belirterek, "Dünyanın pek çok yazarının eserini, repertuvarımıza alıyoruz. İstiyoruz ki dünya tiyatrolarında da Türk yazarların eserleri ve oyuncuları olsun. Çok yetenekli oyuncularımız, rejisörlerimiz, ışık, kostüm tasarımcılarımız var. Türk tiyatrosunu gururla dünyanın her yerinde sahneleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

- Ayla Algan'dan Şener Şen ile oyunundan anı

60 yılı aşkın süredir tiyatro için çalışan Ayla Algan da festivale Onursal Başkanlık yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türk edebiyatının varlığının yurt dışında yok sayıldığını, Türk yazarların dünyada ödül almasıyla bu durumun tersine döndüğünü kaydeden Algan, bu başarıda tiyatronun payının olduğunu belirtti.

Algan, Almanya'da yıllar önce usta sanatçı Şener Şen ile "Keloğlan" eserini sahnelediklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Şen Keloğlan'ı, ben annesini canlandırdım. Sahnede Keloğlan ile annesi kucaklaşıyor. Alman çocuklardan oyunu izledikten sonra eseri resmetmeleri istenmiş. Çocuklar, anne ile oğlun kucaklaştığı anı resmetmiş. Bu durum, Alman yaratıcı drama hocalarının ilgisini çekiyor. Çünkü Almanya'da anneler, çocuklarını öyle kucaklamazmış ve biz o resimleri Almanya'da sergiledik. İşte kültürümüz, davranışlarımız ve özümüz tiyatroyla geleceğe taşınmış oldu. Bunun bir örneği de o dönemde yaşandı."

Algan, Türk tiyatrosunun kurucusu ve Türkiye'de ilk filmi çeken isim Muhsin Ertuğrul'un uluslararası bir sanatçı olduğunun unutulmaması gerektiğini, festivalde ara ara bunun da dile getirilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

- "Dünyaya tiyatromuzu tanıtmamız çok mühim"

Usta sanatçı Haldun Dormen ise Türk tiyatrosunun gücünü, başarısını ve oyuncuları yurt dışında tanıtmanın 21. yüzyılda çok önemli olduğunu söyledi.

Dormen, "Tiyatro Frankfurt büyük bir işi başarıyor. Dünyaya kendimizi anlatmamız, tiyatromuzu tanıtmamız çok mühim. Çünkü bizim gelişmiş bir tiyatromuz var. Bunun için festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tamer Levent de koronavirüs döneminde dijital çalışmaların yapılmaması durumunda tiyatroya çok ara verileceğini, bunun da sağlıksız bir durum olduğunu belirterek, "Sanat, bu yüzyılın kendine has deneyimlerini yaratmalı. Dijitali sanatta iyi kullanmalıyız." dedi.

Açılışta, Ankara Devlet Tiyatrosunun bu sezon sahnelediği, yönetmenliğini Mustafa Kurt'un üstlendiği "Sonsuzluk Kitabevi" isimli eser izleyiciyle sosyal medyada buluştu.

Festival boyunca, Ayla Algan, Ayşe Kökçü, Reha Özcan, Kubilay Karslıoğlu, Hilmi Zafer Şahin, Celal Kadri Kınoğlu, Canan Kırımsoy, Hakan Çimenser, Beyti Engin, Nazlı Başaran, Nur Onur, Hilal Saral, Esra Dermancıoğlu, Cüneyt Yalaz, Cüneyt Uzunlar, Veda Yurtsever gibi ünlü isimlerin katılacağı söyleşi ve atölyelerde "temel oyunculuk teknikleri", "dramaturji yazarlık", "karakter yaratma süreci", "tiyatronun izleyicisine ne kadar dokunabildiği", "kuşaklar arası tiyatro", "oyunculukta karakter tasarımı", "dünden bugüne tiyatro", "bir tiyatronun sahnelenme serüveni" konularında bilgiler paylaşılacak.

Tiyatroseverler, oyunları ve programı Tiyatro Frankfurt'un YouTube sayfasından takip edebilecek.