Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

7 gün sonunda bulunan engelli çoban, 2 ekmek ve palamutla hayata tutunmuş

Denizli'de 7 gündür aranan 37 yaşındaki engelli çoban Ali Sarıkavak'tan iyi haber geldi. Ormanlık alanda bulunan Sarıkavak'ın 2 ekmek ve meşe palamudu ile hayata tutunduğu ortaya çıktı.

7 gün sonunda bulunan engelli çoban, 2 ekmek ve palamutla hayata tutunmuş
İHA

Denizli’nin Kale ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli çoban, 7 gün sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Yanındaki 2 ekmeği can dostu köpeğiyle paylaşan çobanın, meşe palamudu ve doğadan bulduğu meyvelerle karnını doyurduğu, yağmur suyu birikintilerinden susuzluğunu giderdiği ortaya çıktı.

Olay, Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; zihinsel engelli Ali Sarıkavak (37), hayvanları otlatmak için 13 Ocak 2023 Cuma günü dağlık araziye gitti. Bir süre sonra hayvanların geri gelmesi üzerine Sarıkavak’tan haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, aldığı bilgiler doğrultusunda arama çalışması başlattı. Bölge halkı ve ekiplerin 7 gün boyunca yaptığı arama çalışması sonucunda 10 kilometre uzaklıktaki Beyağaç ilçesi Kapuz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

YAŞLI ANNESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

7 gün sonra sağ salim bulunan çoban Ali Sarıkavak, kendisine ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. Kaç gündür oğlundan gelecek iyi bir haberi bekleyen yaşlı annenin, oğluyla kavuşmasında duygusal anlar yaşadı. Büyük sevinç yaşayan ailesiyle hasret gideren Sarıkavak, kendisi için hazırlanan sofrada karnını doyurdu.

DOĞADAN BULDUKLARIYLA BESLENMİŞ

Kaybolduğu gün yanındaki 2 ekmekle evden ayrılan Ali Sarıkavak, ekmeğini can dostu köpeğiyle paylaştığını, meşe palamudu ve doğadan bulduğu meyvelerle karnını doyurduğu, yağmur suyu birikintilerinden susuzluğunu giderdiğini anlattı. Daha fazla susuz kalmaya dayanamayan Sarıkavak'ın, arazide bir çobanın yanına giderek yardım istediği ortaya çıktı. Kendisine yardım eden çobanın ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından bulunan Sarıkavak'ın buluşmadaki neşeli tavırları yakınlarına tebessüm ettirdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Konya'daki köpek katillerinin cezası belli oldu!
GÜNDEM Konya'daki köpek katillerinin cezası belli oldu!
Mardin'de kan donduran olay! Son dakika: Soygun için cipi tarayıp 5 kişiyi başlarından vurdular - Güncel haberler
GÜNDEM İtiraflar geldi! Soygun için cipi tarayıp 5 kişiyi ...
Son dakika haberler: Eski sevgilisini öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi'nin tüyler ürperten ifadesi!
GÜNDEM Eski sevgilisini öldüren şarkıcı Seçil'in tüyler ...
BORÇ YAPILANDIRMASI 2023 | Borç yapılandırması nedir, ne demek? Borç yapılandırma paketi nedir?
GÜNDEM Borç yapılandırma nedir?
Borçlar ve cezalara en kapsamlı yapılandırma geliyor! Hangi borçlara yapılandırma gelecek, vergi borçlarına af çıktı mı?
GÜNDEM Hangi borçlara yapılandırma gelecek?
TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | Kocaeli TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
GÜNDEM Kocaeli kura çekimi canlı yayında gerçekleştiriliyor!
Okullarda yarıyıl tatili için "karne zili" bugün çalacak
GÜNDEM Okullarda yarıyıl tatili için "karne zili" bugün ...
Ataşehir'de bir sürücü kuryeye 2 kez çarpıp ezmeye çalıştı - Haberler
GÜNDEM Cinayete teşebbüs! Kuryeye 2 kez çarpıp ezmeye ...
Son dakika: 6 ilde çocuk istismarı operasyonu! 22 gözaltı
GÜNDEM 6 ilde çocuk istismarı operasyonu! 22 gözaltı
DEPREM! Son dakika: Alanya açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem! 20 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi
GÜNDEM Alanya açıklarında deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.