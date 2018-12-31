Gece yaşanan yangınlar korku ve paniğe neden oldu. 7 ilde meydana gelen yangınlarda 5 ev 1 dükkan kül olurken, 3 otomobil ve 1 TIR kullanılamaz hale geldi. DHA'nın haberine göre, İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi üzerinde bulunan mobilya satan bir mağazada dün saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazadan çıkan dumanlar, çevrede korku ve paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Mağazada maddi hasar meydana gelirken, mağaza sahibi yangının çıkış nedenini bilmediklerini belirterek, "Yarım saat önce dükkanı kapattı çocuklar. İş yeri benim. Çocuklar geldi. Abi dükkan yanıyor dediler. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Dükkan boştu" dedi.

AYDIN'DA YAŞLI KADIN YANMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Aydın'ın ın Köşk ilçesinde, bir evde çıkan yangında evde yaşayan Hürmüz Haykır (73) yanmaktan son anda kurtarılırken, ev ise kullanılmaz hale geldi. DHA'nın haberine göre yangın, akşam saatlerinde Cumaderesi Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Hürmüz Haykır, ısınmak için kyaktığı kömür sobası henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda parladı. Sobadan çıkan kıvılcımlar, yerdeki halıya sıçradı. Halının tutuşması sonucu evde yangın çıkarken, Haykır'ın evinden çıkan dumanları gören komşuları durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Hürmüz Haykır, itfaiye ekipleri tarafından evin içerisinden çıkartıldı. Ellerinde ve vucudunda kısmen yanıklar meydana gelen talihsiz kadın, sağlık ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Haykır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARABÜK OVACIK'TA 2 EV KÜL OLDU

Karabük’ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında birbirine bitişik iki ahşap kül oldu. İHA'nın haberine göre, Ambarözü köyünde kullanılmayan Rıfat Yılmaz’a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Kadir Yücel ait eve de sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Ovacık Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletmeye ait arazözler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tamamen yanan evler küle dönerken, jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

BAŞKENT'TE İKİ AYRI EV YANGINI

Ankara'nın Mamak ve Çankaya ilçelerinde çıkan iki ayrı yangınında 1 kişi yaralanırken, dumandan etkilenen 10 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. AA'nın haberine göre, Mamak Kartaltepe Mahallesi 302. Cadde'de bulunan üç katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve 12 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan mahalle bekçileri yangının çıktığı daireye girerek bacağından yaralanan ve dumandan etkilenen ev sahibi Ünal B.'yi kurtardı. İlk yardım ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ünal B., ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, yoğun duman nedeniyle apartmanda oturan çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. Balkonlara çıkan bina sakinleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, dumandan etkilenen bir bebek ve annesi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇANKAYA'DAKİ EV YANGININDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Bademlidere Mahallesi 259/1 Sokak'ta üç katlı bir apartman dairesinde çıkan yangın sonrası çok sayıda itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi olay yerine sevk edildi. Yangında yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken dumandan etkilenen 8 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa sürede söndürülen yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edilirken polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu şüpheli C.K'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

TAMİR İÇİN BIRAKILAN 2 OTOMOBİL YANDI

İzmir'in Buca ilçesinde tamir için bırakılan ve park halinde yanan 2 otomobilde hasar oluştu. AA'nın haberine göre, 6. Sanayi Sitesi 576 Sokak'ta tamir için bırakıldığı belirlenen bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bitişikte bulunan başka bir araca sıçradı. Araçların LPG'li olmasından dolayı patlama sesi duyan site görevlileri durumu itfaiye ve polis ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ADANA'DA LPG'Lİ ARAÇ PATLADI

Adana'nın Ceyhan ilçesinde LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. AA'nın haberine göre, Osman Tüfekçi, İnönü Bulvarı Çamlıyol kavşağı yakınında park halinde bulunan 01 VCG 41 plakalı LPG'li otomobilinde çakmakla sigara yakmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan sürücü Tüfekçi, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Tüfekçi ve patlamadan etkilenerek baygınlık geçiren Özcan Boyukısa olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı araçta incelemede bulundu.

TIR SÜRÜCÜSÜ SON ANDA KURTULDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki TIR yandı. TIR'ın içinde uyuyan sürücü Ramazan Yiğit, araçtan son anda indi. DHA'nın haberine göre olay, dün gece İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü caddede meydana geldi. Ramazan Yiğit, Antalya'dan yüklediği ahşap ürünlerini TIR ile Bursa'nın İnegöl İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın önüne getirdi. Uykusu gelen sürücü, araçta bulunan yatağa geçerek yattı. Bir süre sonra TIR´ın motor aksamından dumanlar çıkmaya başladı. Bir anda alev alan TIR'ın içinde uyuyan Yiğit, kokudan dolayı uyanıp kendisini aracın dışına attı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı. Yangın sonucunda TIR´ın ön kabini kullanılamaz hale geldi. Yangın çıktığı sırada TIR'ın içinde uyuduğunu söyleyen Ramazan Yiğit, "Bir anda yangın çıktı. Söndürmeye çalıştım ama olmadı. İtfaiyeye haber verdim" dedi.

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