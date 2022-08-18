7 kadın hastaneye kaldırıldı! Hamamda zehirlenme!

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak'ta bulunan bir hamamın kadınlar bölümünde, bazı müşteriler fenalaştı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan haberi göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SUDAN ZEHİRLENDİKLERİ İDDİA EDİLDİ
Hamamdaki sudan zehirlendikleri iddia edilen 7 kadın, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ÖZEL EKİPLER İNCELEMEDE BULUNDU
Bölgede önlem alan ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) kıyafeti giyen itfaiye ekipleri, hamamda inceleme yaptı.
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