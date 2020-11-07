İstanbulluların en büyük problemlerinden biri de su. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar özellikle hafta sonu yaşanacak su kesintilerini, su ve kanal arızalarını yakından takip ediyor. Peki 7 Kasım Cumartesi İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'ye göre 7 Kasım 2020 İstanbul su kesintileri...
7 KASIM 2020 İSTANBUL'DA YAŞANACAK SU KESİNTİLERİ
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kemalpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|07.11.2020 08:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|07.11.2020 08:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çamlıtepe Mah[Derbent Mah]
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|07.11.2020 10:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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