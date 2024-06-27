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        Haberler Gündem Güncel 7. kattan havalandırma boşluğuna düşüp öldü | Son dakika haberleri

        7. kattan havalandırma boşluğuna düşüp öldü

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde 7 katlı apartmanın güneş enerjisi panellerini kontrol etmek için çatıya çıkan kişi, havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:59
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        7. kattan havalandırma boşluğuna düştü
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        Adıyaman Besni'de 55 yaşındaki Vakkas Çetintaş, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın güneş enerjisi panellerini kontrol etmek için çatıya çıktı.

        Dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşen Çetintaş, hayatını kaybetti.

        Çetintaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #Kaza
        #iş kazası
        #adıyaman besni
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