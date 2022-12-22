7 kişinin ölümü davasında yeni gelişme! İstinaf bozdu, ceza arttı 0:00 / 0:00

DHA

Kayseri'de, aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olan sürücü Adnan Özdemir'in (49) hapis cezası, istinafın bozma kararının ardından artırıldı. Kaza, 25 Mart 2018'de saat 23.00 sıralarında Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Adnan Özdemir idaresindeki 38 KY 432 plakalı otomobilin sıkıştırdığı Mehmet Üzüm yönetimindeki otomobil, karşı şeride geçince ambulansla çarpıştı.

AYNI AİLEDEN 2'Sİ ÇOCUK 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Kazada otomobil sürücü Mehmet (36) ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Gürcistan'a kaçan Adnan Özdemir hakkında "taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma" suçundan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. KAÇTIĞI GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI Kırmızı bültenle aranan Özdemir, 30 Nisan 2021'de Gürcistan'dan Artvin'e geldi. Bin 132 gün polise teslim olan Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI Adnan Özdemir Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ocak ayında görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Adnan Özdemir, pişman olduğunu belirterek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Özdemir'i, "taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma" suçundan toplamda 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın ehliyetine 2.5 yıl süreyle el konulmasına hükmetti. ÜZÜM AİLESİNİN YAKINLARI İTİRAZ ETTİ Üzüm ailesinin yakınları ise karara tepki gösterdi. Ailenin avukatı karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, tutuklu sanığa verilen cezanın az bulunduğu bildirildi.

İSTİNAF KARARI BOZDU, DOSYAYI GERİ GÖNDERDİ Mehmet, eşi Zehra, çocukları Safiye Nur, Hamza Üzüm. Kovuşturma aşamasında taraflardan bazılarının dinlenmediğini, Adnan Özdemir'in makas atarak gittiği yönündeki iddiaya ilişkin de bazı tanıkların olduğunu hatırlatan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, eksik kovuşturma gerekçesiyle dosyayı bozarak yeniden yerel mahkemeye gönderdi.