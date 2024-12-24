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        Haberler Gündem 3. Sayfa 7 köpek saldırdı: 50 dikiş atıldı | Son dakika haberleri

        65 yaşındaki kadına 7 köpek saldırdı: Vücuduna 50 dikiş atıldı

        Tunceli'de köyde tek başına yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Tokmak'a komşusunun olduğunu söylediği 7 köpek saldırdı. Bacağında, kolunda, sırtında ve kaşında diş izleri bulunan Tokmak'ın vücuduna 50 dolayında dikiş atıldı. Tokmak, "Sahibi çok geç geldi. Ne yaptıysam beni bırakmadılar. Nasıl olduysa boğazımı tutmadılar" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:03
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        7 köpek saldırdı: 50 dikiş atıldı
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        Tunceli'de köyde tek başına yaşayan Hikmet Tokmak'a (65) komşusunun olduğunu söylediği 7 köpek saldırdı.

        Olay, gece saatlerinde, merkeze bağlı Güleç köyünde meydana geldi. Hayvanlarına yem vermek için evinin yakınlarındaki ahıra giden Hikmet Tokmak'a, komşusunun olduğunu iddia ettiği 7 köpek saldırdı.

        Durumu gören köylülerin yardımıyla köpeklerden kurtulan Tokmak, bacağından, kolundan, sırtından ve yüzünden yaralandı. Tokmak, köydekilerin yardımıyla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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        Ameliyata alınan Tokmak'ın vücuduna 50 dolayında dikiş atıldı. Tokmak, komşusundan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Köpeklerin saldırısına uzun süre maruz kaldığını söyleyen Hikmet Tokmak, "Ben eve giderken bir tanesi bana havladı, ardından 7 tane köpeğin hepsi bana saldırdı. Ben yere düştüm, saldırmaya devam ettiler. 15 dakika boyunca bana saldırdılar. Sahibi çok geç geldi. Ne yaptıysam beni bırakmadılar. Nasıl olduysa boğazımı tutmadılar. O kadar bağırdım çağırdım sahibi geç geldi. Ben neredeyse ölecektim. Ameliyata aldılar beni. 1,5 saat sürdü. 50-60 dikiş atıldı vücudumun her yerine" dedi.

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