Yükselen Yay

Yükselen Yay için bu dönem kariyer ve başarı ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bazı konularda bitişler ve yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Toplum önündeki etiketiniz, kimliğiniz ve bilinirliğiniz ile ilgili konular da gündemde. Sabırlı ve sorumluluk sahibi bir tavır içerisinde olduğunuzda bu sizi kariyerinizde bir adım öteye taşıyacaktır. Ayrıca iş arkadaşlarınızdan da destekler alabilirsiniz.