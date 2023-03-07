Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 Mart Dolunayı Başak burcunda! Çalışma hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor: Sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var

7 Mart Dolunayı, saat 15:40'ta Başak burcunun 16. Derecesinde gerçekleşiyor. Sorgulamamızı, detaya inmemizi, analiz yapmamızı gerektiren işlerimizle alakalı olan Başak burcu, sağlık ve temizlik konularını da yakından ilgilendiriyor. Başak burcunda gerçekleşecek dolunay ile dünyada ve ülkemizde çalışma hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor. İşte, 7 Mart 2023 Başak burcunda dolunayın burçlara etkileri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY | Dünyada ve ülkemizde çalışma hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor: Sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var!

    7 Mart Başak burcunda dolunayının  burçlara etkileri, astrolojiye ilgi duyanların gündeminde yer alıyor. 7 Mart 2023 günü saat 15:40’da Başak burcunun 16. Derecesinde bir Dolunay meydana geliyor. An derecesi Mars gezegeniyle belli derecede yakınlık gösterdiği bu dönemde sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var. Ayrıca kavgalar, kazalar, kesikler bu dönemde de dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Korhan Kılınçkaya, 7 Mart Salı günü Başak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'ı ve bu Dolunay'ın burçlara etkilerini kaleme aldı. İşte,  7 Mart Başak burcunda dolunayın  burçlara etkileri...
  • 7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY | Dünyada ve ülkemizde çalışma hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor: Sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var!

    ÇALIŞMA HAYATI VE SAĞLIK KONULARI GÜNDEME GELİYOR!

    Başak burcu toprakla, düzenle, detaylarla, iş hayatıyla, bizi uğraştıran, sorgulamamızı, detaya inmemizi, analiz yapmamızı gerektiren hatta bizi bir nevi köleleştiren işlerimiz ile alakalıdır. Ayrıca Başak sağlık ve temizlik konuları ile de yakından alakalıdır. Bu dönemde iş dünyası, toprak ve tarım ile ilgili konular, çalışma hayatı ile ilgili konular ve sağlık konuları dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatlarımızda ön plana çıkacak.
  • 7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY | Dünyada ve ülkemizde çalışma hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor: Sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var!

    SÖZEL TARTIŞMALARDAN UZAK DURMAKTA FAYDA VAR

    An derecesi Mars gezegeniyle belli derecede yakınlık gösteriyor. Bu dönemde sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var. Ayrıca kavgalar, kazalar, kesikler bu dönemde de dikkat edilmesi gereken konular arasında.
  • 7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY | Dünyada ve ülkemizde çalışma hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor: Sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var!

    BU DÖNEMDE DAHA ÖN PLANDA OLACAĞIZ!

    An haritasının yükselen’i de Aslan burcuna düşüyor. Bu da bu dönemde biraz daha ön planda olabileceğimiz, kendimizi ifademizle ilgili konuların da ön planda olabileceğini gösteriyor ki Aslan burcunun yöneticisinin Balık’ta olduğunu düşünürsek, yine işin içerisine Başak gibi hizmet konuları, fedakarlık konularının da gireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
  • 7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY | Dünyada ve ülkemizde çalışma hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor: Sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var!

    EGOSAL ÇATIŞMALARLA ÇOKÇA KARŞILAŞABİLİRİZ

    An derecesi ALTAIR sabit yıldızı ile kavuşum açısı içerisinde. Bu da Mars açısında da olduğu gibi tekrarlayan bir cesaret vurgusuna sahip. Karanlık tarafları da Mars ile ortak olan bi sabit yıldızın karanlık tarafı agresyon ve öfkenin kurbanı olmak. Bu döenmde egosal çatışmalarla çokça karşılaşabiliriz. İşte 7 Mart Başak burcunda dolunayının  burçlara etkileri:
  • 7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY | Dünyada ve ülkemizde çalışma hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor: Sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var!

    Yükselen Koç

    En çok sağlık, iş ve iletişim trafiği etkileri Yükselen Koç’lar tarafından hissedilecek. Bu dönemde yeni iş anlaşmaları yapabilir, yeni sağlık rutinlerine başlayabilir, işiniz ile ilgili iletişim trafiğiniz artabilir.
  • 7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY | Dünyada ve ülkemizde çalışma hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor: Sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var!

    Yükselen Boğa

    Yükselen Boğa’lar için aşk, eğlence, yaratıcılık ve varsa çocuklar konusu ön planda. Gündemlerine yeni bir spor rutini ekleyebilirler zira bu dönemde başlayacakları sportif aktivitelerden çok fayda sağlayacaklar. Hobilere ve varsa sahne konularına da ağırlık verebilirler.
  • 7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY | Dünyada ve ülkemizde çalışma hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor: Sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var!

    Yükselen İkizler

    Yükselen ikizler için ev, aile, yuva, gayrimenkul konuları ön plana çıkacak. Gayrimenkul yatırımları, arkadaşlarıyla evde geçirecekleri aktiviteler veya ortak bir amaç için çalışma konuları bu dönemde fayda getirecek konular arasında.
  • 7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY | Dünyada ve ülkemizde çalışma hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor: Sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var!

    Yükselen Yengeç

    Yükselen Yengeç için iletişim, kardeşler, akrabalar, yakın çevre, yolculuklar ve eğitim konuları ön planda. Üzerinde daha fazla düşünmek ve çalışmaları gereken, detay ve sorumluluk gerektiren yazı ve eğitim işleri gündemde olacaktır.
  • 7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY | Dünyada ve ülkemizde çalışma hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor: Sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var!

    Yükselen Aslan

    Yükselen Aslan’lar için finansal konular, sahip oldukları mallar ve para konuları ön planda olacak. Para konusunda sorumluluk almaları gereken, hesap yapmaları gereken bir dönemdeler. Kariyer’den kazandıkları gelirlerde artış olabilir. Finansal pazarlıklar için uygun bir dönem.
  • 7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY | Dünyada ve ülkemizde çalışma hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor: Sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var!

    Yükselen Başak

    Yükselen Başaklar için oldukça belirgin geçecek bu dolunay özellikle iş ve sağlık konularda belli tamamlanma enerjileri taşıyor. İş ve sağlık konularda bir devrin sonu veya geçeceğiniz başka bir bilinç durumu olabilir. Duygusal yoğunluğunuzun bu konularda daha fazla olduğu bir dönem. Eğitim aldığınız ve vizyon sahibi olduğunuz konular, yabancılar veya öğretmenlerinizden destek alarak kendinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz.
  • 7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY | Dünyada ve ülkemizde çalışma hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor: Sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var!

    Yükselen Terazi

    Bu dönemi en kapalı veya en az belirgin geçirecekler yükselen Teraziler olacak. Bu dönemde iş hayatınızda gözünüzden kaçan veya size yeterince bilgi verilmemiş, hatta arkanızdan çevrilen işler olabilir. Sağlık ve hastane konularıyla uğraşmanız gerekebilir. Bilinçaltında veya psikolojinizde bazı şeylerin sonu ile belli farkındalıklar yaşadığınız bir dönem olacak.
  • 7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY | Dünyada ve ülkemizde çalışma hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor: Sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var!

    Yükselen Akrep

    Yükselen Akrepler için insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları gibi ortak bir hedef uğruna çalıştığınız topluluklardaki yeriniz ön plana çıkacak. Bu konularla ilgili belli sonlanmalar ve yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Birebir arkadaşlık ettiğiniz kişiler, eşiniz veya ortağınız ile bu gruplar içinde bulunabilir ve çalışabilirsiniz.
  • 7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY | Dünyada ve ülkemizde çalışma hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor: Sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var!

    Yükselen Yay

    Yükselen Yay için bu dönem kariyer ve başarı ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bazı konularda bitişler ve yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Toplum önündeki etiketiniz, kimliğiniz ve bilinirliğiniz ile ilgili konular da gündemde. Sabırlı ve sorumluluk sahibi bir tavır içerisinde olduğunuzda bu sizi kariyerinizde bir adım öteye taşıyacaktır. Ayrıca iş arkadaşlarınızdan da destekler alabilirsiniz.
  • 7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY | Dünyada ve ülkemizde çalışma hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor: Sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var!

    Yükselen Oğlak

    Bu dönemde akademik konular, eğitim konuları, yurtdışı ile ilgili konular, yolculuklar ve yayıncılık konusunda çalışmalarınız ön planda olacaktır. Eğitim alanında iseniz sınavlar veya hazırlamanız gereken yazılar, yayınlar olabilir. Yaratıcılığınız ve sahne becerileriniz size bu alanlarda yeni açılımlar sağlayacak ve destek olacak.
  • 7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY | Dünyada ve ülkemizde çalışma hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor: Sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda var!

    Yükselen Balık

    Yükselen Balık için gündeme gelecek konular ortaklıklar ve ikili ilişkiler olacak. Evlilik veya ortaklarınızla ilgili birtakım şeyleri düzeltmek, masaya yatırmak ve analiz etmek üzere bir araya gelebilirsiniz. Kardeşleriniz ve akrabalarınız size bu konularda destek olabilir. Eğer konu ortaklık ise çevreniz ve iletişimde olduğunuz kişiler size fayda sağlayabilir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.