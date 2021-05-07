Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnanç
ABONE OL

7 Mayıs Ankara Cuma namazı saati: Ankara Cuma namazı kaçta kılınacak? Ankara Cuma saati

Ramazan ayının son cuma gününde cuma namazı için camiye gitmek isteyen Müslümanlar 7 Mayıs cuma namazı saatlerini araştırıyor. Cuma namazı her şehirde her hafta farklı saatlerde kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 7 Mayıs Ankara cuma saati merak konusu oldu. 7 Mayıs Ankara'da Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan Ankara Cuma namazı saati

7 Mayıs Ankara Cuma namazı saati: Ankara Cuma namazı kaçta kılınacak? Ankara Cuma saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan haftalık namaz vakitleri ve Ankara Cuma vakti araştırılıyor. Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük sokağa çıkma yasağında camilerde namaz kılınacağının açıklanması üzerine Ankara cuma namazı saati araştırmaları çoğaldı. 7 Mayıs Cuma günü cumaya gitmek isteyen vatandaşlar Ankara Cuma saatini merak ediyor. İşte Diyanet İşleri haftalık namaz vakitleri ve Ankara Cuma namazı saati

ANKARA CUMA SAATİ - 7 MAYIS

7 Mayıs Ankara Cuma saati: 12.50

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
07 Mayıs 2021 Cuma03:5605:3512:5016:4219:5621:28
08 Mayıs 2021 Cumartesi03:5405:3412:5016:4219:5721:29
09 Mayıs 2021 Pazar03:5205:3312:5016:4219:5821:31
10 Mayıs 2021 Pazartesi03:5105:3212:5016:4219:5921:32
11 Mayıs 2021 Salı03:4905:3112:5016:4319:5921:34
12 Mayıs 2021 Çarşamba03:4805:3012:5016:4320:0021:35
13 Mayıs 2021 Perşembe03:4605:2912:5016:4320:0121:36

EVDE CUMA NAMAZI KILINIR MI?

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre Cuma namazının cemaatle cami ve mescitlerde eda edileceği belirtildi. Yani evde tek başına cuma namazı kılınması mümkün değil. Bununla birlikte sağlık problemi olanlara ise Cuma namazının farziyeti bulunmuyor. Bu nedenle sağlık problemleri nedeniyle cami ve mescitlere gidip cuma namazı kılamayanlar evlerinde ferdi olarak öğle namazını eda edebilecekler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bursa Cuma namazı saati 7 Mayıs 2021! Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor?
GÜNDEMBursa Cuma namazı saati kaçta?
2021 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün?
GÜNDEM2021 Ramazan Bayramı hangi gün?
DEHŞET! Son dakika: İşçiler mezarlıkta birbirine girdi! O anlar kamerada!
GÜNDEMİşçiler mezarlıkta birbirine girdi! O anlar kamerada!
İzmir cuma namazı saati 7 Mayıs 2021! Diyanet İzmir cuma vakti
GÜNDEMİzmir cuma namazı saati kaçta?
Covid 19 test sonucu ne zaman çıkıyor? E-nabız Koronavirüs test sonucu öğrenmek için tıklayın
GÜNDEMCovid-19 test sonucu öğrenme
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında okunacak dualar, sureler nelerdir?
GÜNDEMCuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Şehrin göbeğinde kazıya suçüstü!
GÜNDEMŞehrin göbeğinde kazıya suçüstü!
Tam kapanmada camiler açık mı? Bugün (7 Mayıs) camilerde cuma namazı kılınacak mı?
GÜNDEMBugün (7 Mayıs) camilerde cuma namazı kılınacak mı?
DEV VURGUN! Son dakika: 9 ilde birden düğmeye basıldı!
GÜNDEM9 ilde operasyon! Piyasa değeri 40 milyon lira
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon ile e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı
GÜNDEMSeyahat izin belgesi alma ekranı