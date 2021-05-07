Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan haftalık namaz vakitleri ve İstanbul Cuma vakti araştırılıyor. Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük sokağa çıkma yasağında camilerde namaz kılınacağının açıklanması üzerine İstanbul cuma namazı saati araştırmaları çoğaldı. 7 Mayıs Cuma günü cumaya gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul Cuma saatini merak ediyor. İşte Diyanet İşleri haftalık namaz vakitleri ve İstanbul Cuma namazı saati
İSTANBUL CUMA SAATİ - 7 MAYIS
7 Mayıs İstanbul Cuma saati: 13.06
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|07 Mayıs 2021 Cuma
|04:06
|05:48
|13:06
|16:58
|20:13
|21:48
|08 Mayıs 2021 Cumartesi
|04:04
|05:47
|13:06
|16:59
|20:15
|21:50
|09 Mayıs 2021 Pazar
|04:03
|05:46
|13:06
|16:59
|20:16
|21:51
|10 Mayıs 2021 Pazartesi
|04:01
|05:45
|13:06
|16:59
|20:17
|21:53
|11 Mayıs 2021 Salı
|03:59
|05:43
|13:05
|17:00
|20:18
|21:54
|12 Mayıs 2021 Çarşamba
|03:58
|05:42
|13:05
|17:00
|20:19
|21:56
|13 Mayıs 2021 Perşembe
|03:56
|05:41
|13:05
|17:00
|20:20
|21:57
EVDE CUMA NAMAZI KILINIR MI?
Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre Cuma namazının cemaatle cami ve mescitlerde eda edileceği belirtildi. Yani evde tek başına cuma namazı kılınması mümkün değil. Bununla birlikte sağlık problemi olanlara ise Cuma namazının farziyeti bulunmuyor. Bu nedenle sağlık problemleri nedeniyle cami ve mescitlere gidip cuma namazı kılamayanlar evlerinde ferdi olarak öğle namazını eda edebilecekler.
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