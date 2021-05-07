Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan haftalık namaz vakitleri ve İstanbul Cuma vakti araştırılıyor. Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük sokağa çıkma yasağında camilerde namaz kılınacağının açıklanması üzerine İstanbul cuma namazı saati araştırmaları çoğaldı. 7 Mayıs Cuma günü cumaya gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul Cuma saatini merak ediyor. İşte Diyanet İşleri haftalık namaz vakitleri ve İstanbul Cuma namazı saati

İSTANBUL CUMA SAATİ - 7 MAYIS

7 Mayıs İstanbul Cuma saati: 13.06

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 07 Mayıs 2021 Cuma 04:06 05:48 13:06 16:58 20:13 21:48 08 Mayıs 2021 Cumartesi 04:04 05:47 13:06 16:59 20:15 21:50 09 Mayıs 2021 Pazar 04:03 05:46 13:06 16:59 20:16 21:51 10 Mayıs 2021 Pazartesi 04:01 05:45 13:06 16:59 20:17 21:53 11 Mayıs 2021 Salı 03:59 05:43 13:05 17:00 20:18 21:54 12 Mayıs 2021 Çarşamba 03:58 05:42 13:05 17:00 20:19 21:56 13 Mayıs 2021 Perşembe 03:56 05:41 13:05 17:00 20:20 21:57

EVDE CUMA NAMAZI KILINIR MI?

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre Cuma namazının cemaatle cami ve mescitlerde eda edileceği belirtildi. Yani evde tek başına cuma namazı kılınması mümkün değil. Bununla birlikte sağlık problemi olanlara ise Cuma namazının farziyeti bulunmuyor. Bu nedenle sağlık problemleri nedeniyle cami ve mescitlere gidip cuma namazı kılamayanlar evlerinde ferdi olarak öğle namazını eda edebilecekler.