Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosyuna göre vaka sayısı 30.217'ye yükseldi. Toplam vefat sayısı ise 649 olu.

KORONAVİRÜS TABLOSU- 7 NİSAN 2020

7 Nisan Koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın 6 Nisan 2020 tarihli Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı. Buna göre, koronavirüs sebebiyle toplam test sayısı 202.845, toplam vaka sayısı 30.217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı 1.326 oldu.