Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

7 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 7 Şubat Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

7 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.524.786'ya yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 26.577 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye koronavirüs tablosu detayları...

7 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

6 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

6 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;


TÜRKİYE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 108 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 897 yeni vaka sayısını olduğu açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 108 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 685’e yükseldi. Toplamda 30 milyon 386 bin 691 test yapıldı. Bugün yapılan 137 bin 649 testten, 7 bin 897 yeni vaka sayısı, 618 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 524 bin 786 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 089 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 412 bin 505’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,9, ağır hasta sayısının ise 1 bin 337 olduğu açıklandı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 106 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı, 106 milyon 3 bin 585'e yükseldi.

ABD, 27 milyon 407 bin 324 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 815 bin 222 ile Hindistan, 9 milyon 449 bin 88 ile Brezilya, 3 milyon 951 bin 233 ile Rusya, 3 milyon 911 bin 573 ile İngiltere, 3 milyon 296 bin 747 ile Fransa, 2 milyon 971 bin 914 ile İspanya, 2 milyon 611 bin 659 ile İtalya, 2 milyon 516 bin 889 ile Türkiye, 2 milyon 276 bin 371 ile Almanya, 2 milyon 142 bin 660 ile Kolombiya, 1 milyon 970 bin 9 ile Arjantin, 1 milyon 912 bin 871 ile Meksika, 1 milyon 545 bin 530 ile Polonya, 1 milyon 470 bin 516 ile Güney Afrika, 1 milyon 459 bin 370 ile İran, 1 milyon 241 bin 479 ile Ukrayna, 1 milyon 173 bin 45 ile Peru, 1 milyon 147 bin 10 ile Endonezya ve 1 milyon 30 bin 112 ile Çekya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 311 bin 1 kişi yaşamını yitirdi, 77 milyon 642 bin 997 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 904 bin 667 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çocukları tekerlekli sandalyeye mahkum eden DMD'yi önlemek mümkün değil! - Haberler
SAĞLIKO hastalığı önlemek mümkün değil!
Metabolizmanı hızlandıran 8 etkili öneri - Haberler
SAĞLIKMetabolizmanı hızlandıran 8 etkili öneri
6 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 7 bin 897
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 7 bin 897
SON DAKİKA: CoronaVac aşısı ile ilgili flaş gelişme! Kanıtlandı, yan etki...
SAĞLIKKoronavirüs aşısıyla ilgili flaş gelişme!
Hayatının kabusunu yaşadı! Gittiği güzellik merkezinde önce yüzü yandı sonra tehdit edildi - Haberler
SAĞLIKHayatının kabusunu yaşadı!
80 yaşındaki adam, kronik hastalıklarına rağmen koronavirüsü yendi
SAĞLIKKronik hastalıklarına rağmen 80 yaşında koronayı ...
ÜÇÜNCÜ DALGA! Bilim Kurulu Üyesi'nden çok önemli uyarı! - Haberler
SAĞLIKÜçüncü dalga uyarısı!
KARANTİNA| Son dakika: Bilim Kurulu üyesinden "yeni yasaklar" açıklaması
SAĞLIKYeni kısıtlama açıklaması!
Karın ağrısı acil bir durumun habercisi olabilir mi? - Haberler
SAĞLIKKarın ağrısı acil bir durumun habercisi olabilir