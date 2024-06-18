7 yaşındaki Berk'ten kahreden haber!
Kayseri'de, 9. kattan düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki Hamza Berk Y., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Küçük çocuk, dün anneannesine bayram ziyaretine gitmiş, salonun penceresinden düşmüştü
Kayseri'de, Köşk Mahallesi'nde yaşayan anneannesini dün ziyarete giden ve 9. kattaki evin salonundaki pencereden zemine düşen Hamza Berk Y, ağır yaralanmıştı.
KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI
AA'da yer alan habere göre Hamza Berk Y, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CENAZESİNİ AİLESİ ALDI
Yakınları tarafından teslim alınan çocuğun cenazesi, bugün kılınacak namazının ardından toprağa verilecek.