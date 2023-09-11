7 yaşındaki çocuğun feci sonu! Soğan patozunun altına düştü
Çorum'da 7 yaşındaki çocuk, ailesiyle birlikte gittiği tarlada bindiği traktör bağlı soğan patozunun altına düştü. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı
Çorum'un Alaca ilçesinde B.İ. (7), ailesiyle birlikte Hışır yolu mevkiinde bulunan soğan tarlasına gitti.
Tarlada M.K. yönetimindeki traktöre bağlı soğan patozuna binen küçük çocuk, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.
Soğan patozunun altında kalan çocuk ağır yaralandı. Yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.