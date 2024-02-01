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        7 yaşındaki çocuk para yuttu

        Bursa'da 7 yaşındaki çocuk 50 kuruş yuttu, hastanede çekin filmde para görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 20:38 Güncelleme: 01.02.2024 - 20:38
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        7 yaşındaki çocuk para yuttu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerde bulduğu madeni parayı yutan 7 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Olay, Baykoca Mahallesi Mimar Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 7 yaşındaki Ahmet Eymen U., yerde bulduğu 50 kuruşluk madeni parayı ağzına atıp yuttu. Olayı gören ailesi çocuğu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

        Acilde yapılan tetkiklerde paranın yemek borusunda kaldığı tespit edildi. Çocuk, boğazındaki paranın çıkarılması için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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