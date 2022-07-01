7 yıl sonra aynı acı kader!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Osmaniye'de 7 yıl sonra aynı acı kader!
ABONE OL

Freni boşalan kamyon kazasında kahreden detay! 7 yıl sonra aynı acı kaderi paylaştılar

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki kazanın ardından ortaya çıkan 7 yıllık detay kahretti. Rampa aşağı inerken kontrolden çıkan kamyon sokağı savaş alanına çevirdi. Kazada kamyonun 3 araçla birlikte çarptığı motosiklet sürücüsü Cengizhan Kocaoğlu feci şekilde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ölen Kocaoğlu'nun kardeşinin de 7 yıl önce motosikletiyle yaptığı kazada öldüğü ortaya çıktı

Son dakika: Osmaniye'de 7 yıl sonra aynı acı kader!
7 yıl sonra aynı acı kader!
0:00 / 0:00
İHA

Osmaniye'de freni boşalan kamyonun, biri motosiklet 4 araca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından ölen motosikletlinin 7 yıl sonra kardeşiyle aynı acı kaderi paylaştığı ortaya çıktı.

Feci kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kadirli-Andırın yolu üzeri Asri mezarlık kavşağında meydana geldi. Rampada iniş aşağı seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 01 DM 768 plakalı kamyonun, iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç önce bir pikaba ardından da kırmızı ışıkta bekleyen Cengizhan Kocaoğlu'nun kullandığı 80 ACC 428 plakalı motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Durmayan kamyon yolda kontrolsüz şekilde ilerlerken yaklaşık 2 km uzaklıktaki kırmızı ışıkta bekleyen 53 ED 107 plakalı ve 80 ABC 416 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Cengizhan Kocaoğlu feci şekilde hayatını kaybederken araçlarda bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cengizhan Kocaoğlu ve Kerem Kocaoğlu
Cengizhan Kocaoğlu ve Kerem Kocaoğlu

7 YIL SONRA AYNI ACI KADERİ PAYLAŞTI

Kazanın ardından ortaya çıkan detay kahretti. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Cengizhan Kocaoğlu'nun kardeşi Kerem Kocaoğlu'nun da Kadirli ilçesine bağlı Akarca mevkiinde Kasım 2015 yılında kullandığı motosikletle kaza yapması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

HEYELAN! Son dakika: Artvin'de heyelan meydana geldi! 1 kişi öldü! TIR'lar toprak altında kaldı
GÜNDEM Artvin'de heyelan! 1 kişi yaşamını yitirdi
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
GÜNDEM Mersin'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Son dakika: 24 ilde Tümör operasyonu! 284 gözaltı kararı
GÜNDEM 24 ilde Tümör operasyonu! 284 gözaltı kararı
Son dakika: Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak var! Sel ve su baskını tehlikesi
GÜNDEM Bu bölgelerde sağanak var! Sel ve su baskını ...
Çorlu'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
GÜNDEM Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
Sultanbeyli'de lokantada patlama: 3 araç zarar gördü
GÜNDEM Sultanbeyli'de patlama: 3 araç zarar gördü
İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı? 15 Temmuz ile birleşti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması!
GÜNDEM Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu?
Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile cuma namazı kılınışı okunacak sureler ve dualar neler?
GÜNDEM Cuma namazı kılınışı ve okunacak sureler
Diyanet ile cuma namazı saat kaçta? 1 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve 81 il cuma namazı saatleri! Cuma günü ezan saat kaçta okunacak
GÜNDEM İl il cuma namazı saatleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.