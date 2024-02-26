70'inci yılında 1 milyon 111 bin 111'inci traktörü üretti

TürkTraktör, kuruluşunun 70'inci yılında 1 milyon 111 bin 111'inci traktörünü banttan indirdiğini açıkladı. Türkiye traktör pazarında yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranı ile üretim yapan şirket, 1 milyon barajını 67 yılda aşarken, sonraki 100 binlik üretimi 2 yılda tamamladı.

1 milyon 111 bin 111'inci traktörün banttan indirilişi vesilesiyle TürkTraktör Ankara ve Sakarya fabrikalarında tüm çalışanların katılımıyla özel bir tören düzenlendi.

2023 yılının 51 bin 423 adetlik rekor üretim ile tamamlandığının altını çizen Şirket Lideri Aykut Özüner, "Bu başarının en büyük mimari olan TürkTraktör çalışanlarına, teveccühüyle bizi yıllardır pazar lideri yapan çiftçilerimize ve bize inanarak her zaman destekleyen hissedarlarımıza en içten duygularımızla teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

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TürkTraktör Endüstriyel Operasyonlar İş Lideri Nebi Doğan Özdöngül ise, "İlk 500 bin traktörü 52 yılda, 1 milyonuncu traktörü ise takip eden 15 yılda ürettik. Şimdi 2 yıl gibi kısa bir sürede tarihimizdeki toplam üretimin yüzde 10'una ulaşmak, ortaya koyduğumuz gelişimin en somut göstergesi" ifadelerini kullandı.

1954 yılında faaliyetlerine başlayan TürkTraktör, ilk traktörünü 1955 yılında üretti. Şirketin 500 bininci traktörü 2007 yılında, 1 milyonuncu traktörü ise 2022 yılında banttan indirildi.

Türkiye traktör üretiminin yüzde 56'sını ve ihracatının ise yüzde 79'unu tek başına karşılayan TürkTraktör, traktör pazarında 17 yıldır aralıksız olarak liderliğini sürdürüyor.

2023 yılını 51 bin 423 adetlik traktör üretimiyle tamamlayan TürkTraktör, aynı dönemde 16 bin 16 adet traktör ihracatı gerçekleştirirken, iç pazara da 35 bin 849 adet satış gerçekleştirdi.