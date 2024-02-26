Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.342,79 %-0,34
        DOLAR 31,1166 %0,65
        EURO 33,7637 %0,77
        ALTIN 2.034,67 %0,10
        FAİZ 43,87 %0,50
        GÜMÜŞ GRAM 22,73 %-0,88
        BITCOIN 51.013,00 %-1,46
        GBP/TRY 39,4558 %0,41
        EUR/USD 1,0838 %0,15
        BRENT 81,23 %-0,48
        ÇEYREK ALTIN 3.326,81 %0,11
        Haberler Ekonomi Otomobil 70'inci yılında 1 milyon 111 bin 111'inci traktörü üretti - Otomobil Haberleri

        70'inci yılında 1 milyon 111 bin 111'inci traktörü üretti

        Kuruluşunun 70'inci yılını kutlayan TürkTraktör, 1 milyon 111 bin 111'inci traktörünü banttan indirdi. Türkiye traktör pazarında yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranı ile üretim yapan şirketin 500 bininci traktörü 2007 yılında, 1 milyonuncu traktörü ise 2022 yılında banttan indirilmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 11:10 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 milyon 111 bin 111'inci traktörünü üretti
        ABONE OL
        ABONE OL

        TürkTraktör, kuruluşunun 70'inci yılında 1 milyon 111 bin 111'inci traktörünü banttan indirdiğini açıkladı. Türkiye traktör pazarında yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranı ile üretim yapan şirket, 1 milyon barajını 67 yılda aşarken, sonraki 100 binlik üretimi 2 yılda tamamladı.

        1 milyon 111 bin 111'inci traktörün banttan indirilişi vesilesiyle TürkTraktör Ankara ve Sakarya fabrikalarında tüm çalışanların katılımıyla özel bir tören düzenlendi.

        2023 yılının 51 bin 423 adetlik rekor üretim ile tamamlandığının altını çizen Şirket Lideri Aykut Özüner, "Bu başarının en büyük mimari olan TürkTraktör çalışanlarına, teveccühüyle bizi yıllardır pazar lideri yapan çiftçilerimize ve bize inanarak her zaman destekleyen hissedarlarımıza en içten duygularımızla teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

        REKLAM

        TürkTraktör Endüstriyel Operasyonlar İş Lideri Nebi Doğan Özdöngül ise, "İlk 500 bin traktörü 52 yılda, 1 milyonuncu traktörü ise takip eden 15 yılda ürettik. Şimdi 2 yıl gibi kısa bir sürede tarihimizdeki toplam üretimin yüzde 10'una ulaşmak, ortaya koyduğumuz gelişimin en somut göstergesi" ifadelerini kullandı.

        1954 yılında faaliyetlerine başlayan TürkTraktör, ilk traktörünü 1955 yılında üretti. Şirketin 500 bininci traktörü 2007 yılında, 1 milyonuncu traktörü ise 2022 yılında banttan indirildi.

        Türkiye traktör üretiminin yüzde 56'sını ve ihracatının ise yüzde 79'unu tek başına karşılayan TürkTraktör, traktör pazarında 17 yıldır aralıksız olarak liderliğini sürdürüyor.

        2023 yılını 51 bin 423 adetlik traktör üretimiyle tamamlayan TürkTraktör, aynı dönemde 16 bin 16 adet traktör ihracatı gerçekleştirirken, iç pazara da 35 bin 849 adet satış gerçekleştirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi