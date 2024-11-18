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        Haberler Gündem Güncel 70 ton buğday yandı! | Son dakika haberleri

        70 ton buğday yandı!

        Kahramanmaraş'ta bir depoda çıkan yangında 70 ton buğday küle döndü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:23
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        70 ton buğday yandı!
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir tahıl deposunda çıkan yangında yaklaşık 70 ton buğday yandı.

        DHA'nın haberine göre ilçenin kırsal Gümüşdöven Mahallesi’ndeki bir tahıl deposunda gece saatlerinde yangın çıktı.

        Yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, depoda bulunan 1000 litre akaryakıtın da tutuşmasıyla yangına güçlükle müdahale edebildi. Saatlerce süren çalışmalar sonunda yangın söndürüldü. Yangında, depoda ve çevresinde bulunan yaklaşık 70 ton buğday ile 1 kamyonet, 1 otomobil, 1 traktör ve tarım aletleri yandı.

        Yangının çıkış sebebini belirlemek için ekipler inceleme başlattı.

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