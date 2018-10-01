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70 ülkenin trafiğinde "Bursa sesi"

Bursa'da 1981 yılında kurulan, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı korna üreticileri arasında yer alan firma, 70 ülkeye ihracat yaparak o ülkelerde yolların sesi oluyor

01.10.2018 - 13:01 | Güncelleme: AA

Seger Korna Yönetim Kurulu Başkanvekili Selim Baykal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzde 100 yerli sermayeyle 1981 yılında kurulan aile şirketinin ikinci jenerasyonunu temsil ettiğini söyledi.

Trafikte sesli ikaz cihazları, yani her türlü araç kornası imal ettiklerini ve bunları yurt içine ve dışına sattıklarını ifade eden Baykal, genelde ana sanayi ve yenileme pazarı (aftermarket) denilen satış sonrası kanallarla çalıştıklarını anlattı.

Baykal, üretimlerinin önemli bir kısmını ihraç ettiklerini belirterek, "Türkiye pazarı da bizim için çok önemli ve bu pazarda bir numarayız. Yurt dışında da 8-10 global firmadan biriyiz. 70 ülkeye ihracatımız var. Türkiye'nin bayrağını çeşitli ülkelerde dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Yurt dışında da çeşitli iştiraklerimiz var ama bunların hepsi yerli sermaye sonucu oluşan iştirakler." dedi.

LATİN AMERİKA'DAN ASYA PASİFİK'E, AMERİKA'DAN ÇİN'E

Türkiye'de ve yurt dışında imalat yapan global otomotiv firmalarıyla çalıştıklarını aktaran Baykal, "Binek araçtan tutun otobüs, kamyon ve traktör gibi çeşitli araçlara ve elektrikli araçlara korna üretiyoruz. Bütün sektöre hitap eden ürün gamımız var. Yenileme pazarında da tercih edilen bir markayız. Bunu piyasanın da bilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Baykal, Türk otomotiv sektörünün Avrupa Birliği ülkelerine daha çok ihracat yaptığını ancak kendi ihracatlarının daha geniş bir alanda olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bizde de Avrupa Birliği ülkelerine ihracat önemli bir yer tutuyor ama Ortadoğu'ya da hakimiz. Latin Amerika'dan Asya Pasifik'e, Amerika'dan Çin'e kadar her yere satış ağımız var. Bu bölgelerde aktif bir oyuncuyuz. Bilinen markalardan bir tanesiyiz. Aftermarket pazarında ürünlerimiz 70 ülkeye gidiyor. Latin Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Çin. Buralarda güçlüyüz. Mesafe ve lojistik anlamında ana sanayi tercihinden dolayı Avrupa ülkeleri biraz daha önde. Türkiye'de pazar lideriyiz."

DİSK SALYANGOZ KORNA

Baykal, genel anlamda iki tip korna ürettiklerini belirterek, "Klasik dediğimiz elektromanyetik, ağır vasıta araçları için de havalı kornalarımız var. Binek araçlarda elektromanyetik kornalar daha çok kullanılıyor. Elektromanyetik kornalar da ikiye ayrılıyor. Birincisi salyangoz dediğimiz daha tok sesi olan kornalar diğeri de disk dediğimiz daha tiz sesi olan kornalar. Talep müşteri alışkanlığına göre değişiyor." dedi.

Genelde Hindistan, Asya Pasifik ülkeleri gibi Türkiye'nin doğusundaki ülkelerin disk kornayı tercih ettiğini dile getiren Baykal, Avrupa, Amerika ve Türkiye'nin ise daha çok salyangoz kornayı kullandığını söyledi.

Türkiye'de ve yurt dışında otomotiv sektörünün en önemli markalarının tedarikçisi olduklarına dikkati çeken Baykal, binek araçlarda Tesla, Renault, Isuzu, Audi, Honda, Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan, Ford ve Dacia'ya, ağır vasıta ve iş makinalarında BMC, Karsan, JCB, Iveco, Temsa, Otokar, DAF, traktör ve tarım makinalarında Hattat, Çukurova, Erkunt, Hidromek, Tümosan, Türk Traktör, Taral, Bozok Traktör, Hars Traktör, motosiklet grubunda ise Indian Motorcyle, Bigdog, Victory, Polaris gibi dünya devlerinin kornalarını tedarik ettiklerini bildirdi.

İhracatlarının güçlü olmasından dolayı bu yılı hedefledikleri gibi bitireceklerini dile getiren Baykal, "Planlarda ve hedeflerde çok şaşma yok. 2019 daha kontrollü geçireceğimiz bir yıl olacak. Yabancı ülkelerdeki pazar paylarımızı artırmayı planlıyoruz. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

 

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