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        Haberler Gündem 3. Sayfa 70 yaşındaki adam karısını vurdu! - Güncel haberler

        70 yaşındaki adam boşanma davası açan karısını vurdu!

        Samsun'da kan donduran bir saldırı meydana geldi. Kentte 70 yaşındaki İsmail Y., boşanma davası açan 43 yaşındaki karısı Yıldız Y.'yi vurdu. Zanlı daha sonra aynı silahla kendi hayatına son vermek istedi. Hastaneye kaldırılan çiftin durumunun ağır olduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:13 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:14
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        70 yaşındaki adam karısını vurdu!
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        Samsun'da İsmail Y. (70), boşanma davası açan eşi Yıldız Y.'yi (43) sokak ortasında tabanca ile vurup, intihara kalkıştı. Çift hastaneye kaldırılırken, durumlarının ağır olduğu bildirildi.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; İsmail Y., boşanma davası açan eşi Yıldız Y.'yi sokakta ortasında tabanca ile başından ve göğsünden vurdu.

        Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, İsmail Y. aynı silahla kendini de vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.

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        Yıldız Y. ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne, İsmail Y. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. İkisinin de durumlarının ağır olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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