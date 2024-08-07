70 yaşındaki babasının böbreğiyle yeniden hayat buldu

Oktay Çil, 2022'de konulan böbrek yetmezliği teşhisinin ardından diyaliz tedavisi görmeye başladı. Yemek yemekte zorlanan ve bayılmalar yaşayan Çil'e, ağustos ayı başında başvurduğu hastanede, aile bireylerinden kendisine organ nakli yapılabileceği söylendi.

Oktay Çil, hastanedeki testlerin ardından 70 yaşındaki babası Yılmaz Çil'in böbreğinin kendisiyle uyumlu olduğunu öğrendi. Baba Çil, sonucun ardından böbreğini oğluna vermek için gönüllü oldu.

Organ Nakli Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Halil Erbiş'in gerçekleştirdiği operasyonla, 70 yaşındaki babanın böbreği oğluna nakledildi.

Oktay Çil, böbrek yetmezliği teşhisi konulduktan sonra diyaliz sürecinde çok yıprandığını ifade ederek, "Son zamanlarda aralıklarla bayılmalar yaşıyordum. Hayata tutunduğum için çok mutlu ve sevinçliyim. Dünyaya geri geldim. Babam olmasaydı şimdi belki de bu dünyada olmayacaktım. Babam olduğu için mutluyum. Babam için canını ver deseler canımı veririm" dedi.

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"CANIMI FEDA ETMEYE HAZIRIM"

Oğlunun yaşadığı süreci gördükçe çok üzüldüğünü belirten baba Yılmaz Çil, bu yüzden böbreğini vermek için gönüllü olduğunu söyledi.

Doktorların tahlil sonuçları iyi çıkarsa organ naklinin gerçekleşebileceğini söylediklerini ve hastanede yapılan tahlillerde böbreklerinde herhangi bir sorun çıkmadığını ifade eden Çil, "Hastanede oğlumun böbrek nakli olması gerektiğini söylediler. Ben de Böbreğimi vermeye hazırım dedim. Tahliller iyi çıktı, doktorlarımızda naklin olabileceğini belirttiler. Ben de Oğlum için canımı feda etmeye hazırım dedim. Oğlumun hayatı kurtulduğu için çok mutluyum. Oğlum sürekli diyalize gidiyor ve diyaliz sonrası çok kötü oluyordu" şeklinde konuştu.