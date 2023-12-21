Haberler Yaşam 70 yaşındaki kadın ikiz doğurdu: O yaşta çocuk doğurmak mümkün mü?

70 yaşındaki kadın ikiz doğurdu: O yaşta çocuk doğurmak mümkün mü? Duyduğumuz tüm insan deneyimleri arasında bazı hikayeler olağanüstü olarak öne çıkıyor. Olamayacağını düşündüğümüz bazı durumlar gerçekleşebiliyor. Örneğin, menopoza girdikten sonra bir kadının doğurabilmesi mümkün değildir ancak 70 yaşındaki Safina Namukwaya ikiz bebek doğurdu. Peki, Safina o yaşta nasıl çocuk doğurabildi? İşte, 70 yaşında ikiz doğuran kadının hikayesi... Habertürk Giriş: 21.12.2023 - 11:27 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:27 facebook

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70 yaşındaki Ugandalı kadın, doğum yapan en yaşlı Afrikalı kadın olarak tarihe geçti. Safina Namukwaya, sezaryenle doğum yaparak biri erkek biri kız olmak üzere ikiz doğurdu. Safina’nın doktoru Edward Tamale Sali’nin aktardıklarına göre, 34. haftada doğan ikizlerin her biri 2 kilo ağırlığındaydı. Bu doğum mucize miydi, nasıl mümkün olabildi? İşte, sizin için doğum ve sürecine dair detaylar…

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ANNENİN DÜŞÜNCELERİ: YAŞ SADECE BİR SAYIDAN İBARET Safina, Uganda'daya döndüğünde kendisini bekleyen 3 yaşında bir kızının da olduğunu aktarıyor. Safina, Today ile yaptığı görüşmede; "Kendimi harika hissediyorum. Bazıları 70 yaşın çok büyük olduğunu iddia edebilir ama Tanrı benim 70 yaşımda ikiz doğurmama karar verdi. Tanrı'nın otoritesine ve gücüne kimse sınır koyamaz." diyor.