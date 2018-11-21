SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
yangın
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

70 yıllık evi gözlerinin önünde kül oldu

Karaman'da Muammer Baycan'a (92) ait tek katlı müstakil ev, çıkan yangında oturulamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredekilerin yardımıyla evden çıkarılan Baycan, "70 yıllık evim yandı" diyerek evin yanışını gözyaşları içerisinde izledi

21.11.2018 - 01:12 | Güncelleme:

Yangın, akşam saatlerinde Abbas Mahallesi 350 sokak üzerinde bulunan Muammer Baycan'a ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan Muammer Baycan, kömür sobasını yaktıktan sonra yattı. Bir süre sonra belirlenemeyen nedenle evde yangın çıktı. Bu sırada Baycan'ın evini yandığını fark eden mahalle bakkalı Yaşar Cingöz, içeri girerek Baycan'ı dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, 2 saat süren çalışmaların ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

''70 YILLIK EVİM YANDI''

DHA'nın haberine göre, evinin yanışını izleyen Muammer Baycan, itfaiye ekiplerine, "70 yıllık evim yandı. Ben şimdi ne yapacağım ?" diyerek üzüntüsünü belirtti. Baycan, "Ben sobamı yaktım, elektrikleri yaktım daha sonra birden alevler belirdi. Benim yangından ilk başta haberim yoktu. Dumanlar çıkınca komşular itfaiyeyi aramışlar. Sağolsunlar benide gelip evden kurtardılar. 70 yıllık evim yandı. Hayatım bu evde geçti çok fazla anım vardı şimdi ne yapacağımı bilmiyorum."dedi.

Muammer Baycan'ı evden kurtaran bakkal Yaşar Cingöz ise "Bakkalı kapatmak için hazırlık yapıyordum. Dışarıda bulunan malzemeleri içeriye alırken Muammer amcanın evinden dumanlar geldiğini fark ettim. Tek başına kaldığını bildiğim için eve girerek onu kurtardım, dışarıya çıkarıp itfaiyeyi aradım." diye konuştu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X