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700 yıllık Akçakale restorasyona hazırlanıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesine 8 kilometre mesafede, sarp bir kayalık üzerine moloz ve kesme taşlarla 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Akçakale Kalesi aslına uygun restore edilecek

26.10.2018 - 09:32 | Güncelleme: AA

Trabzon'un Akçaabat ilçesi sınırları içerisinde yer alan tarihi Akçakale Kalesi, aslına uygun restore edilecek.

AA'nın haberine göre ilçe merkezine 8 kilometre mesafede, orijinalliği, denize yakınlığı ve güzel manzarasıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran kalenin, 14. yüzyıllarda imparator 2. Alexios tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor.

Adını bulunduğu mahalleye de veren ve denize sıfırlığıyla dikkati çeken Akçakale, Trabzon'un fethinden sonra, Osmanlı döneminde onarım gördü. Moloz ve kesme taşlarla yapılan kale, birçok bölümü yıkılmasına rağmen hala orijinalliğini koruyor.

Tarihi misyonu ve bulunduğu alanın doğal güzelliği dolayısıyla da misafirlerini etkileyen kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl arkeolojik kazı çalışması yapıldı.

Konumu itibarıyla Akçakale, yeşilin ve mavinin tonlarıyla her mevsim ziyaretçilerin yanı sıra fotoğraf sanatçılarını da cezbediyor.

Akçaabat Belediyesince Akçakale'de turizmin canlanması amacıyla restorasyon projesi hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle hayata geçirilecek projenin ardından Akçakale'nin önemli turizm destinasyonları arasına girmesi hedefleniyor.

"BU TARİHİ YAPIYI, TURİZMDE DAHA DA ÖN PLANA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, yaptığı açıklamada, Akçakale'nin tarihi öneminin yanı sıra denize yakınlığı ve sahiliyle görülmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

Belediye olarak tarihi yapıyı yaşatmak ve turizmde daha da ön plana çıkarmak istediklerini vurgulayan Türkmen, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda da ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından kalede arkeolojik kazı çalışmaları yapıldı ve birtakım tarihi eserler bulunarak koruma altına alındı. Şimdi de biz Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan kalenin devrini alarak restorasyon için hazırlıklarımıza başladık. Hedefimiz Akçakale'yi restore ederek, bulunduğu konum itibarıyla mahalleyi turizm kasabası haline getirmektir."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da Trabzon'un tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl çok sayıda turisti ağırladığını söyledi.

Kentte turizmin yükselen bir değer olmaya devam ettiğini vurgulayan Ayvazoğlu, bu kapsamda turizm potansiyelini artıracak çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Ayvazoğlu, Akçaabat ilçesi sınırlarındaki tarihi Akçakale'nin de önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirterek, kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl yapılan kazı çalışmalarında çeşitli kalıntılara ulaşıldığını ve bunların Trabzon Müzesi arkeologları tarafından koruma altına alındığını kaydetti.

Akçakale'nin, gözetleme kalesi özelliği de taşıdığına dikkati çeken Ayvazoğlu, "Tarihi Akçakale, çeşitli dönemlerde restorasyon görmüş ve mevcut konumuyla tekrar bir restorasyon çalışması yapılarak kültür ve turizmimizin önemli bir ögesi konumuna getirilecektir." dedi.

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