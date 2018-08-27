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"Rahmetli babamdan bana kalan dedem Beyzade'nin konağını dört kuşak 150 yıldır ayakta tutmaktayız. Ama artık gücümüz yetmediğinden bu konağa devletin bir an önce el atıp bu kültür mirasını ayağa kaldırmalarını, o eski şaşalı günlerine kavuşturulmasını istiyoruz. Konağın şahsım ya da ailem için değil gelecek nesillere bir miras bırakmak kaydıyla bir an önce turizme kazandırılmasını ve geçmişe ışık tutmasını istiyoruz."