"700 yıllık miras" UNESCO ile dünyaya açıldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınan, 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan Cumalıkızık, dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi ağırlıyor.
AA'nın haberine göre UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2014 yılında alınan "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu" miras alanı, Orhangazi Külliyesi ve çevresini içine alan Hanlar Bölgesi, Hüdavendigar (I. Murad) Külliyesi, Yıldırım (I. Bayezid) Külliyesi, Yeşil (I. Mehmed) Külliye, Muradiye (II. Murad) Külliyesi ve Cumalıkızık olmak üzere altı bileşenden oluşuyor.
Söz konusu bileşenlerden merkez Yıldırım ilçesine bağlı olan ve sonradan mahalle statüsüne geçen yaklaşık 700 kişinin yaşadığı Cumalıkızık, tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle özgünlük ve bütünlüğünü koruyor.
Erken Osmanlı döneminde "vakıf köyü" olarak kurulan, külliyelerin ve ilk başkentin inşası için gelir getiren Cumalıkızık, geleneksel taş döşeli sokak dokusu, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evleri ve anıtsal yapılarıyla, Osmanlı yaşam tarzını anlatan en iyi örnekler arasında yer alıyor.
Son yıllarda çekilen dizi ve filmlerin ardından popülerliği artan mahallede, tarihi evlerin yanı sıra yürüyüş yolları, müze, 55 yeme-içme mekanı, 130 hediyelik ürün tezgahı bulunuyor. Uludağ'ın eteklerinde yer alan mahalleyi ziyarete gelenler, adeta tarihte yolculuğa çıkıyor.
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, yaptığı açıklamada, Cumalıkızık'ın adeta açık hava müzesi gibi olduğunu söyledi.
Edebali, 700 yıllık mimarinin bu zamana kadar yaşatılmasının önemini vurgulayarak, "Cumalıkızık'ın koruma planını onayladıktan sonra restorasyon çalışmalarına başladık. Bugüne kadar 20'nin üzerinde evin yanı sıra hamam ve camiyi restore ettik. Bölgede çeşitli düzenlemeler yaptık." diye konuştu.
"YABANCI ZİYARETÇİ SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ YAŞANIYOR"
Cumalıkızık'ın, evrensel bir değer olduğu için dünyanın her tarafından ziyaretçiyi ağırladığını anlatan Edebali, şunları kaydetti:
"Cumalıkızık'ın, özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne listeye girmesiyle beraber hem ülkemizde hem de dünyada tanınırlığı arttı. Ortadoğu, Avrupa, Latin Amerika, yani dünyanın her tarafından binlerce ziyaretçi geliyor. Özellikle yabancılar, dünyayı gezerken UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne önem veriyor. Bu listedeki yerleri görmek istiyor. Bundan dolayı 2014 yılından sonra özellikle yabancı ziyaretçi sayısında ciddi artış yaşanıyor."
Edebali, Cumalıkızık ziyaretçilerini artırmak için farklı çalışmalar yaptıklarına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her yıl Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali düzenliyoruz. Bu festivale Meksika'dan bile gelenler oluyor. Festival ve kültürel etkinliklerle turist çekmeye çalışıyoruz. 700 yıllık bir mimarinin bu zamana kadar bozulmadan günümüze gelmesi çok önemli. Biz de o potansiyeli değerlendirmeye, yabancı ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Kültürel faaliyetler yapıyoruz. Cumalıkızık'ın kadınları geleneksel el sanatını tanıtıyor. UNESCO, Cumalıkızık'ın dışa açılmasında önemli bir ayak oldu. Cumalıkızık'ın hak ettiği yere gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz."
"MAHALLE HALKININ GEÇİM KAYNAĞI TURİZM OLDU"
Cumalıkızık Mahallesi Muhtarı Emin Yavuz da yaz aylarında Cumalıkızık'ı genellikle Arap ve yerli turistlerin tercih ettiğini söyledi.
Yavuz, tarihi mekanı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Yavuz, "Burada yaşayanlar önceki yıllarda geçimlerini çiftçilik ve hayvancılıkla sürdürüyordu. Şu an yüzde 90'ı turizm ama yine az da olsa çiftçilik de devam ediyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girilmesiyle turizm potansiyelimiz arttı." ifadelerini kullandı.
Okullar kapanmadan önce hafta sonları 40-50 bin ziyaretçi ağırladıklarını dile getiren Yavuz, "Genellikle yerli, Arap ve Japon turistleri ağırlıyoruz. Almanya, Fransa'dan da turistleri ağırlıyorduk. Avrupalı turistler genellikle yaz aylarında denizi olan kentleri tercih ediyorlar. Bu nedeniyle ziyaretçi sayımızda da kısmı düşüşler yaşanıyor. Ancak 12 ay Arap, Japon ve yerli turistleri ağırlıyoruz." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.