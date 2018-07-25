"700 yıllık miras" UNESCO ile dünyaya açıldı

10 | 20

Edebali, Cumalıkızık ziyaretçilerini artırmak için farklı çalışmalar yaptıklarına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yıl Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali düzenliyoruz. Bu festivale Meksika'dan bile gelenler oluyor. Festival ve kültürel etkinliklerle turist çekmeye çalışıyoruz. 700 yıllık bir mimarinin bu zamana kadar bozulmadan günümüze gelmesi çok önemli. Biz de o potansiyeli değerlendirmeye, yabancı ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Kültürel faaliyetler yapıyoruz. Cumalıkızık'ın kadınları geleneksel el sanatını tanıtıyor. UNESCO, Cumalıkızık'ın dışa açılmasında önemli bir ayak oldu. Cumalıkızık'ın hak ettiği yere gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz."