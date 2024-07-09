7000 yıllık atıştırmalık! Patlamış mısır bundan yüzyıllar önce nasıl keşfedildi?
7000 yıllık bir geçmişe sahip olan patlamış mısır, bugünkü popülerliğini yüzyıllar önceki keşfine borçlu. Antik çağlarda, mısır tanelerinin ısı ile nasıl patladığını fark eden eski medeniyetler, bu lezzetli atıştırmalığı ilk kez deneyimledi ve zamanla günümüze kadar taşıdı. İşte detaylar!
İnsanların bugün çok sevilen bazı yiyecekleri yemeyi başlangıçta nasıl bulduklarını merak ediyor. Manyok bitkisi, birçok aşamadan geçerek dikkatlice işlenmediği takdirde zehirlidir. Yoğurt temelde bir süredir etrafta olan ve bakterilerle kirlenmiş eski süttür. Ve patlamış mısırın kızarmış, lezzetli bir ikram olabileceğini kim keşfetti?
MISIRIN ATALARI
Mısırın çekirdek kabuğu gibi bazı sert kısımları vardır. Bunlar patlamış mısır kaselerinin dibinde dişlerinize takılan parçalardır. Mısırı yenilebilir hale getirmek için ısıtmanız gerektiğinden, bazen yanmış oluyor ve arkeologlar bu şekilde kanıtlar buluyor. En ilginci de, mısır da dahil olmak üzere bazı bitkiler, binlerce yıl dayanabilen fitolit adı verilen küçük, kaya benzeri parçalar içerir.
Bilim insanları mısırın ne kadar eski olduğunu bildiklerinden oldukça eminler. Mısırın muhtemelen ilk olarak şimdiki Meksika'da Amerikan yerlileri tarafından yetiştirildiğini biliyoruz. Oradaki ilk çiftçiler teosinte adı verilen bir tür ottan mısırı evcilleştirdiler.
YABANİ BİTKİ MISIRA DÖNÜŞTÜ
Çiftçilikten önce insanlar yabani teosinte toplar ve ekmek ya da makarnada bulunan karbonhidrat gibi bol miktarda nişasta içeren tohumlarını yerlerdi. En büyük tohumlara sahip teosinte'yi toplarlar ve sonunda onu ayıklamaya ve ekmeye başlarlardı.
Zamanla, yabani bitki bugün mısır dediğimiz şeye benzer bir şeye dönüştü. Mısırın teosinte olduğunu daha büyük çekirdeklerinden anlayabilirsiniz.
Meksika'daki kuru mağaralarda 9.000 yıl kadar önce mısır tarımı yapıldığına dair kanıtlar var. Mısır tarımı oradan Kuzey ve Güney Amerika'ya yayılmıştır.
PATLAMIŞ MISIR
İnsanların patlamış mısır yapmaya ne zaman başladığını bulmak ise daha zor. Çoğu ısıtıldığında patlayan çeşitli mısır türleri vardır, ancak aslında "patlamış mısır" olarak adlandırılan bir çeşit en iyi patlamış mısırı yapar. Bilim insanları Peru'da 6.700 yıl öncesine ait bu tür "patlatılabilir" mısıra ait fitolitlerin yanı sıra yanmış taneler de keşfettiler.
Mısır tanelerini patlatmanın ilk olarak kazara keşfedildiğini tahmin edebilirsiniz. Bir miktar mısır muhtemelen bir pişirme ateşinin içine düşmüş ve yakınlarda kim varsa bunun yiyecek hazırlamanın yeni ve kullanışlı bir yolu olduğunu fark etmiştir. Patlamış mısır uzun süre dayanırdı ve yapımı kolaydı.
Antik patlamış mısır muhtemelen bugün sinemada yiyebileceğiniz atıştırmalıklara pek benzemiyordu. Muhtemelen tuz ve kesinlikle tereyağı yoktu, çünkü Amerika'da henüz sağılacak inek yoktu. Muhtemelen sıcak servis edilmiyordu ve muhtemelen bugün alıştığınız versiyonuna kıyasla oldukça çiğneniyordu.
Patlamış mısırın neden ve nasıl icat edildiğini tam olarak bilmek mümkün değil, ancak her bir tanenin içinde bulunan ve onu bozulmaya daha yatkın hale getiren az miktardaki sudan kurtularak mısırdaki yenilebilir nişastayı korudukları düşünülüyor.
Patlamış mısırın patlamasını sağlayan şey, tanenin içindeki ısıtılmış suyun buhar olarak dışarı çıkmasıdır. Böylece patlamış mısır uzun süre dayanabilir. Bugün lezzetli bir atıştırmalık olarak gördüğünüz şey, muhtemelen yiyecekleri korumanın ve saklamanın yararlı bir yolu olarak başladı.
Kaynak: Live Science