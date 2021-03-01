71. Berlin Film Festivali çevrim içi olarak başladı

AA

Berlinale’nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, 71. Berlinale’nin 1-5 Mart’ta gerçekleşecek ilk bölümünde, sektör temsilcileri filmleri çevrim içi olarak izleyebilecek.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle basın toplantıları ve kırmızı halı etkinlikleri yapılmayacak.

15 filmin yarıştığı festivalde "Altın Ayı" ödülüne layık görülecek film, 5 Mart Cuma günü açıklanacak.

71. Berlinale’nin ikinci bölümü ise 9-20 Haziran’da yapılacak. Festivalin bu bölümü seyircilere açık olacak ve "Altın Ayı" ile "Gümüş Ayı" ödüllerinin verileceği tören de bu bölümde yer alacak.

Bu yıl, 59 ülkeden 166 filmin izleyiciyle buluşacağı festivalin "Panorama" bölümünde, yönetmen Ferit Karahan’ın "Okul Tıraşı" filmi gösterilecek.

Almanya’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sinemalar yaklaşık 4 aydır kapalı tutuluyor.