71 yaşındaki muhtar koronaya yenildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa71 yaşındaki muhtar koronaya yenildi
ABONE OL

71 yaşındaki muhtar koronavirüse yenildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 gün koronavirüse yakalanan 71 yaşındaki Ali Barbaros, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Barboras, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

71 yaşındaki muhtar koronaya yenildi
İHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde koronavirüse yakalanan 71 yaşındaki muhtar Ali Barbaros, hayatını kaybetti.

Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi Muhtarı Ali Barbaros (71),3 gün önce koronavirüse yakalandı. Dün fenalaşan Barbaros, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edilen muhtar Barbaros, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muhtarlık görevinde ilk dönemi olan Barbaros'un cenazesi, hastanede tamamlanan işlemleri sonrasında Karasu'da toprağa verilecek.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Azerbaycan'a kimlikle gidilir mi? YENİ KARAR: Azerbaycan'a giderken pasaport gerekli mi?
GÜNDEMAzerbaycan'a kimlikle gidilir mi?
Son dakika haberi Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMBakan Soylu duyurdu!
'Çok yüksek riskli' ilde çarpıcı açıklama! - Haberler
GÜNDEM'Çok yüksek riskli' ilde çarpıcı açıklama!
4 gün sonra bulundu
GÜNDEMRabia, 4 gün sonra bulundu
Aşı olmak orucu bozar mı? DİYANET AÇIKLADI: Oruçluyken korona virüs aşısı olunur mu?
GÜNDEMAşı olmak orucu bozar mı?
Sular çekilince tekneler karaya oturdu - Haberler
GÜNDEMSular çekilince tekneler karaya oturdu
Benzinle yakmıştı! SON DAKİKA: Vahşi cinayetin cezası belli oldu
GÜNDEMEşini benzinle yakıp öldürmüştü! Cezası belli oldu!
Son dakika: Dört katlı binada can pazarı! - Haberler
GÜNDEMDört katlı binada can pazarı!
CANİ KOCA... Son dakika: 46 bıçaklı katliama istenen ceza belli oldu
GÜNDEM46 bıçaklı katliama istenen ceza belli oldu
HEDEF 100 BİN VAKA (!) Son dakika: Antalya'da skandal eğlence
GÜNDEM2 bin kişiyle tepki çeken etkinlik!