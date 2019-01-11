Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 73 yaşındaki Naciye Akan, 340 saat süren eğitimi bitirip meslek sahibi oldu. İHA'nın haberine göre; Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açmış olduğu kurslara katılarak öğrenmeye ve üretmeye devam ettiğini belirten Akan, ''Evde oturmakla vakit geçmiyor. Üretime katkıda bulunmanın yaşı yok. Eşim yıllar önce öldü. 3 çocuğumu kendi imkanlarımla büyüttüm ve evlendirdim. Şimdi tek başıma kimseye muhtaç olmadan yine çalışarak yaşıyorum. Halk Eğitim Merkezi Müdürüm Fuat Bayri bana bir dikiş makinası temin etti. Zaten dikiş nakış kursunu başarıyla bitirmiştim. Siparişlere yetişmekte zorlanıyorum. Devletimiz sayesinde hem kursa gittim meslek öğrendim, hem de bir dikiş makinası sahibi oldum. Çalışmak ve üretmek isteyen insana engel yoktur'' ifadelerini kullandı.

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